विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA 3rd ODI: बीच मैच ही इस खिलाड़ी ने कोहली को दे दिया प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए चैलेंज, कब विराट को करना होगा यह काम

India vs South Africa, 3rd ODI: तीसरे वनडे में भारतीय बॉलरों ने दमदार वापसी की. और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम को उम्मीद से कहीं पहले 270 पर समेट दिया

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA 3rd ODI: बीच मैच ही इस खिलाड़ी ने कोहली को दे दिया प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए चैलेंज, कब विराट को करना होगा यह काम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: विराट कोहली
X: social media

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का तीसरा, आखिरी और निर्णायक मुकाबला भारत के लिए शुभ नोट के साथ शुरू हुआ. टीम इंडिया ने लगाताार 20 टॉस हार के सफर रोकने पर रोकने पर लगाम लगाई, तो वहीं पहले बॉलिंग चुनने के बाद दक्षिण अफ्रीका को बैटिंग के लिए अच्छी पिच पर 270 पर ही समेट दिया, जब मैच से पहले स्कोर के 325 और यहां तक कि 350 का स्कोर बनाने की भविष्यवाणी तमाम दिग्गजों ने की थी. लेकिन आलोचना झेल रहे पेसर प्रसिद्ध कृ्ष्णा और कुलदीप यादव ने ऐसे वार किए कि मेहमान टीम अनुमान से कहीं पहले 270 रन ही बना सकी. लेकिन यह कुलदीप यादव रहे, जो प्रभावी दिखे. दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कलाई से यादव की गेंदों को पड़ने में बिल्कुल नाकाम रहे.

विराट को कुलदीप का चैलेंज!

यादव ने कोटे के 10 ओवरों में 41 रन देकर चार विकेट चटकाए. इसे पहले जहां कुलदीप ने रायपुर में भारत की हार में 1 ही विकेट लिया था, तो रांची में पहले वनडे में चार ही विकेट  लिए थे. मतलब जहां एक तरफ विराट कोहली शतकों से दक्षिण अफ्रीकियों का बैंड बजाते रहे, तो गेंद से यह वार करने का  काम कुलदीप यादव ने किया. और अब हाल यह है कि तीसरे वनडें में कोहली की बैटिंग आने से पहले ही कुलदीप ने पूर्व कप्तान को प्लेयर ऑफ द सीरीज का चैलेंज दे दिया. कोहली जहां अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, तो विकेटों में यही बात कुलदीप पर लागू होती है. कुलदीप ने 3 मैचों में दोनों टीमों सबसे ज्यादा 9 विकेट चटकाए. यानी प्रति मैच 3 विकेट. 

अब कोहली को करना होगा यह काम!

जाहिर है कि कोहली के लिए प्लयेर ऑफ द सीरीज के लिए मुकाबला बहुत ही कड़ा हो चला है. कुलदीप का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उन्होंने विकेट पाटा विकेट पर लिए हैं, हाई स्कोरिंग पिच पर लिए हैं. लेकिन कोहली अगर तीसरे वनडे में भी शतकीय या इसके आस-पास पारी खेल देते हैं, तो फिर प्लेयर ऑफ सीरीज का अवार्ड उनकी झोली में आ सकता है. अब देखने की बात होगी कि कोहली बैटिंग में क्या करते हैं? 
 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kuldeep Yadav, Virat Kohli, India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com