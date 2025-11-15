IND vs SA 1st Test: रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किया बड़ा कारनामा, अश्विन, बुमराह के बाद ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय

Ravindra Jadeja 150 Wickets in World Test Championship: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक शानदार उपलब्धि अपने नाम की. जडेजा ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए. ऐसा करने वाले वे दुनिया के 7वें और भारत के तीसरे गेंदबाज हैं. जडेजा से पहले भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह ऐसा कर चुके हैं.

शनिवार को दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा ने 13 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट लिए. चौथा विकेट लेते ही जडेजा के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 150 विकेट पूरे हो गए. 2019 में शुरू हुई विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जडेजा ने अपने 47वें मैच की 87वीं पारी में 150 विकेट पूरे किए. इस दौरान 6 बार वे पारी में 5 या उससे अधिक विकेट ले चुके हैं. उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 42 रन देकर 7 विकेट हैं.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में भारत की तरफ से जडेजा से पहले आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह 150 विकेट ले चुके हैं. अश्विन ने 2019 से 2024 के बीच 41 टेस्ट की 78 पारी में 195 विकेट लिए हैं. वहीं जसप्रीत बुमराह ने 41 टेस्ट की 77 पारी में 182 विकेट लिए हैं. रवींद्र जडेजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में सातवें स्थान पर हैं.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने लिए हैं. 2019 से 2025 के बीच लियोन ने 53 टेस्ट मैचों की 95 पारियों में 219 विकेट लिए हैं. इसके बाद पैट कमिंस 215 विकटों के साथ दूसरे, अश्विन 195 विकेटों के साथ तीसरे, मिचेल स्टार्क 191 विकटों के साथ चौथे, बुमराह 182 विकटों के साथ पांचवें और कगिसो रबाडा 164 विकेटों के साथ छठे स्थान पर हैं.

जडेजा के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो 2012 में डेब्यू करने वाले ये दिग्गज ऑलराउंडर कोलकाता में अपना 87वां टेस्ट खेल रहा है. अब तक 163 पारियों में उनके नाम 338 विकेट दर्ज हैं. इस दौरान 15 बार पांच विकेट हासिल कर चुके हैं. जडेजा एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं. 129 पारियों में 6 शतक और 27 अर्धशतक की मदद से 3,990 रन भी वे बना चुके हैं.

