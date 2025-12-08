IND vs SA 1st T20I: 'पूरे मौके दिए...' कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन के बैटिंग ऑर्डर को लेकर दिया बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Sanju Samson vs Shubman Gill: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरूआती मैच से पहले, भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सेट-अप में हार्दिक पंड्या की वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर का अनुभव अगले साल के टी20 विश्व कप की तैयारी में टीम को महत्वपूर्ण संतुलन प्रदान करता है. हार्दिक को सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप के दौरान चोट लगी थी और वह अब क्वाड्रिसेप्स चोट से उबर चुके हैं और उनकी इस सीरीज से टीम में वापसी हुई है. उनके अलावा उप-कप्तान शुभमन गिल की भी वापसी हुई है. गिल पिछले महीने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान गर्दन की चोट से उबर गए हैं. जबसे गिल को टी20 टीम की उपकप्तानी सौंपी गई है, संजू सैमसन को बल्लेबाजी में निचले क्रम में आना पड़ा है. सीरीज के पहले टी20 की पूर्व संध्या पर कप्तान ने गिल के आने के बाद संजू के बैटिंग ऑर्डर में नीचे जाने पर बयान दिया है.

हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की वापसी पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा,"वे दोनों स्वस्थ और फिट दिख रहे हैं. वे टीम के साथ आए हैं. आपने एशिया कप में भी देखा था कि जब उन्होंने नई गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत की थी, तो उन्होंने प्लेइंग XI के संबंध में हमारे लिए कई विकल्प और संयोजन खोले थे."

फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए गिल की वापसी से टी20 वर्ल्ड कप के पहले, भारत की तैयारी को अंतिम रूप देने में मदद करेगी. सूर्यकुमार ने यह भी बताया कि कैसे भारत ने सलामी बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को रखने के बजाय अब उस स्थान के लिए गिल पर ध्यान केंद्रित किया. गिल के शामिल होने के बाद से सैमसन या तो पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं या फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं.

प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा,"संजू के संदर्भ में, जब वह सर्किट पर आए, तो उन्होंने ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी की. अब बात यह है कि सलामी बल्लेबाजों के अलावा, हर किसी को बहुत लचीला होना होगा. जब उन्होंने पारी की शुरुआत की तो उन्होंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शुभमन ने श्रीलंका सीरीज में उनसे पहले खेला था और इसलिए वह उस स्थान को लेने के हकदार थे."

सूर्या ने आगे कहा,"लेकिन हमने संजू को पर्याप्त मौके दिए - वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है, जो देखने में अच्छा है - कोई भी खिलाड़ी जो तीन से छह तक कहीं भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और लचीला है. मैंने सलामी बल्लेबाजों के अलावा अन्य बल्लेबाजों से कहा है कि आपको बल्लेबाजी करने के लिए लचीला होना होगा." उन्होंने कहा,"तो, दोनों चीजों की योजना में हैं - उनके जैसे खिलाड़ियों का टीम का हिस्सा होना बहुत अच्छा है. एक ओपनिंग कर सकता है, दूसरा निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकता है - यहां तक ​​कि दोनों सभी भूमिकाएं निभा सकते हैं. इसलिए यह एक अच्छा सिरदर्द भी हैं."

