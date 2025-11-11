Ind vs Rsa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चोटिल अय्यर की जगह नंबर-4 कौन, इन 3 के बीच है रेस, फैंस ने सुना दिया अपना फैसला

Ind vs Rsa ODI series: अगले कुछ दिन के भीतर ही दक्षिण अफ्रीका (Ind vs Rsa) के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है. लेकिन अगले कुछ दिनों में ही इसी महीने की 30 तारीख से शुरू रही वनडे टीम का भी ऐलान है. कुछ महीने पहले ही टीम में वापसी करने वाले चोटिल श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के बाहर होने सेलेक्टरों और प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है. बहरहाल, प्रबंधन की चिंता के बीच फैंस ने अपना फैसला जरूर बता दिया है वे किसे नंबर-4 पर खेलते देKना चाहते हैं. वैसे तो अय्यर की जगह लेने के लिए मुकाबले में केएल राहुल (KL Rahul), संजू सैमसन (Sanju Samson) और तिलक वर्मा (Tilak Varma) को मिलाकर तीन प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ज्यादा फैंस की पसंद कोई और नहीं, बल्कि केएल राहुल (KL Rahul) हैं. और केएल राहुल को इस नंबर पर खिलाने के पीछे ये प्रशंसक वजह भी बता रहे हैं. इन भाई साहब का कहना है कि केएल राहुल नंबर-4 को मजबूती तो प्रदान करते ही हैं, वह एक शांत मनोदशा भी लेकर आते हैं. इन्होंने तो 4 और 5 का कॉम्बो भी बता दिया है.
KL Rahul at no. 4 gives solidity and calmness in the middle ,💪🏏— Kumar Mahadeo (@Mahadeo20) November 11, 2025
While Pant at no. 5 brings that fearless finishing touch....!!💙
Perfect combo of class + chaos 🔥
साफ-साफ केएल राहुल! इसमें दो राय नहीं ही है कि केएल ने अलग-अलग नंबरों पर दमदार पारियां खेली हैं
KL Rahul— Suraj (@daynightcoder) November 11, 2025
Man has done so much in many spots
He deserves to play at 4
पिछले कुछ समय में तूफानी प्रदर्शन के बाद ध्रुव जुरेल को पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों की भी संख्या खासी बढ़ी है
Jurel or NKR seem like the best options. If they decide to bring in a new player, it would most likely be Washington Sundarhe can truly shine in that role.— Jeeva (@Crickfeeds) November 11, 2025
बहुमत तो केएल राहुल के पक्ष में ही है.
Sanju should get a chance as he scored 100against South Africa— Jas (@JitheeshE22459) November 11, 2025
संजू सैमसन का नाम आना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन यह पसंद रुचिकर बहुत हो चली है
Nobody deserves this more than Sanju samson, he literally scored 100 in his last innings against South Africa— DH Fighters (@DhFighters) November 11, 2025
संजू के समर्थक भी कम नहीं हैं
Sanju should get a chance as he scored 100against South Africa— Jas (@JitheeshE22459) November 11, 2025
बात कुछ भी चल रही हो, टांग खिंचाई करने वाले और तंज कसने वाले आपको सभी जगह मिल जाएंगे
I won't be surprised if Harshit Rana comes to open and Virat goes at number 4. 😂— Hetansh Desai (@hetanshdesai) November 11, 2025
