Ind vs Rsa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चोटिल अय्यर की जगह नंबर-4 कौन, इन 3 के बीच है रेस, फैंस ने सुना दिया अपना फैसला

India vs South Africa: श्रेयस अय्यर के चोटिल होने से टीम इंडिया के मिड्ल ऑर्डर में जगह खाली हुई है. ऐसे में देखना रुचिकर होगा कि किसी नंबर-4 की जिम्मेदारी मिलती है

India vs South Africa: अय्यर की हाल में ही सर्जरी हुई है

Ind vs Rsa ODI series: अगले कुछ दिन के भीतर ही दक्षिण अफ्रीका (Ind vs Rsa) के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है. लेकिन अगले कुछ दिनों में ही इसी महीने की 30 तारीख से शुरू रही वनडे टीम का भी ऐलान है. कुछ महीने पहले ही टीम में वापसी करने वाले चोटिल श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के बाहर होने सेलेक्टरों और प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है. बहरहाल, प्रबंधन की चिंता के बीच फैंस ने अपना फैसला जरूर बता दिया है वे किसे नंबर-4 पर खेलते देKना चाहते हैं. वैसे तो अय्यर की जगह लेने के लिए मुकाबले में केएल राहुल (KL Rahul), संजू सैमसन (Sanju Samson) और तिलक वर्मा (Tilak Varma) को मिलाकर तीन प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ज्यादा फैंस की पसंद कोई और नहीं, बल्कि केएल राहुल (KL Rahul) हैं. और केएल राहुल को इस नंबर पर खिलाने के पीछे ये प्रशंसक वजह भी बता रहे हैं. इन भाई साहब का कहना है कि केएल राहुल नंबर-4 को मजबूती तो प्रदान करते ही हैं, वह एक शांत मनोदशा भी लेकर आते हैं. इन्होंने तो 4 और 5 का कॉम्बो भी बता दिया है.

साफ-साफ केएल राहुल! इसमें दो राय नहीं ही है कि केएल ने अलग-अलग नंबरों पर दमदार पारियां खेली हैं

पिछले कुछ समय में तूफानी प्रदर्शन के बाद ध्रुव जुरेल को पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों की भी संख्या खासी बढ़ी है

बहुमत तो केएल राहुल के पक्ष में ही है.

संजू सैमसन का नाम आना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन यह पसंद रुचिकर बहुत हो चली है

संजू के समर्थक भी कम नहीं हैं

बात कुछ भी चल रही हो, टांग खिंचाई करने वाले और तंज कसने वाले आपको सभी जगह मिल जाएंगे

Shreyas Santosh Iyer, Namboori Thakur Tilak Varma, Rahul Kannaur Lokesh, Sanju Viswanath Samson, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
