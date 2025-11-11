Ind vs Rsa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चोटिल अय्यर की जगह नंबर-4 कौन, इन 3 के बीच है रेस, फैंस ने सुना दिया अपना फैसला

Ind vs Rsa ODI series: अगले कुछ दिन के भीतर ही दक्षिण अफ्रीका (Ind vs Rsa) के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है. लेकिन अगले कुछ दिनों में ही इसी महीने की 30 तारीख से शुरू रही वनडे टीम का भी ऐलान है. कुछ महीने पहले ही टीम में वापसी करने वाले चोटिल श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के बाहर होने सेलेक्टरों और प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है. बहरहाल, प्रबंधन की चिंता के बीच फैंस ने अपना फैसला जरूर बता दिया है वे किसे नंबर-4 पर खेलते देKना चाहते हैं. वैसे तो अय्यर की जगह लेने के लिए मुकाबले में केएल राहुल (KL Rahul), संजू सैमसन (Sanju Samson) और तिलक वर्मा (Tilak Varma) को मिलाकर तीन प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ज्यादा फैंस की पसंद कोई और नहीं, बल्कि केएल राहुल (KL Rahul) हैं. और केएल राहुल को इस नंबर पर खिलाने के पीछे ये प्रशंसक वजह भी बता रहे हैं. इन भाई साहब का कहना है कि केएल राहुल नंबर-4 को मजबूती तो प्रदान करते ही हैं, वह एक शांत मनोदशा भी लेकर आते हैं. इन्होंने तो 4 और 5 का कॉम्बो भी बता दिया है.

KL Rahul at no. 4 gives solidity and calmness in the middle ,💪🏏

While Pant at no. 5 brings that fearless finishing touch....!!💙



Perfect combo of class + chaos 🔥 — Kumar Mahadeo (@Mahadeo20) November 11, 2025

साफ-साफ केएल राहुल! इसमें दो राय नहीं ही है कि केएल ने अलग-अलग नंबरों पर दमदार पारियां खेली हैं

KL Rahul

Man has done so much in many spots

He deserves to play at 4 — Suraj (@daynightcoder) November 11, 2025

पिछले कुछ समय में तूफानी प्रदर्शन के बाद ध्रुव जुरेल को पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों की भी संख्या खासी बढ़ी है

Jurel or NKR seem like the best options. If they decide to bring in a new player, it would most likely be Washington Sundarhe can truly shine in that role. — Jeeva (@Crickfeeds) November 11, 2025

बहुमत तो केएल राहुल के पक्ष में ही है.

Sanju should get a chance as he scored 100against South Africa — Jas (@JitheeshE22459) November 11, 2025

संजू सैमसन का नाम आना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन यह पसंद रुचिकर बहुत हो चली है

Nobody deserves this more than Sanju samson, he literally scored 100 in his last innings against South Africa — DH Fighters (@DhFighters) November 11, 2025

संजू के समर्थक भी कम नहीं हैं

