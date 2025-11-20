IND vs RSA: 'भारत की रणनीति उलटी पड़ रही', पोंटिंग ने दूसरे टेस्ट से पहले भारत को चेताया, गंभीर की सोच को सही बताया

Ponting in ICC Review: टीम शुभमन गिल के सिर पर दूसरे टेस्ट का बहुत बड़ा चैलेंज सवार है, पूरा क्रिकेट जगत टीम गंभीर को ईडेन गॉर्डन की हालिया 30 रन से हार को भूलने नहीं दे रहा है. अब देर से सही, लेकिन कंगारू लीजेंड रिकी पोंटिंग ने मुंह खोलते हुए कहा है कि टीम इंडिया के टर्निंग ट्रैक तैयार करने की रणनीति उसी पर पलटवार कर रही है. अब टर्निंग ट्रैक उसी के बल्लेबाजों का नुकसान कर रहे हैं. गिल के दूसरे टेस्ट से बाहर होने के बाद ऋषभ पंत (Rishabh Pant) गुवाहाटी में भारत की कमान संभालेंगे. और आईपीएल में पंत की कप्तानी के दौरान दिल्ली डेविल्स के कोच रहे पोंटिंग ने पंत को लेकर भी अपने विचार रखते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की कही बात को भी सही करा दिया.
पोंटिंग ने ICC REVEIW में पहले टेस्ट में ईडेन की पिच की आलोचना करते हुए कहा, 'भारत इस तरह की पिच अपने स्पिनरों की मदद के लिए तैयार कराता है. यह बात विरोधी टीम के स्पिनरों को बेहतर बनाती है और वे घुमाव से विकेट हासिल करते हैं. और पिछले 5-6 सालों में भारतीय बल्लेबाज उस तरह से स्पिन खेलते दिखाई नहीं पड़े, जिसके लिए वे मशूहर रहे हैं, या जैसा वे एक समय खेलते थे.' पोंटिंग ने गंभीर की इस बात से सहमति जताई कि बल्लेबाजों को 124 के स्कोर को हासिल करना चाहिए था.
उन्होंने कहा, 'भारतीय बल्लेबाजों को आखिरी पारी में 124 के स्कोर को हासिल करना चाहिए था. लेकिन इस तरह की पिच पर एक विकेट जल्द ही दो हो जाते हैं. फील्डर आपके इर्द-गिर्द होते हैं, तो दबाव बढ़ जाता है.' वहीं, पोंटिंग ने वॉशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर खिलाने के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा, 'सुंदर ने बल्ले के साथ कुछ गलत नहीं किाय है, लेकिन मैं उन्हें भारत के बाहर नंबर-3 पर बैटिंग करते देखना नहीं चाहूंगा.'
वहीं रिकी ने गिल की जगह गुवाहाटी में कप्तानी करने जा रहे ऋषभ पंत के बारे में कहा, 'किसी भी अस्थायी कप्तान के लिए एकदम से टीम की कमान संभालना कभी भी आसान नहीं होता. वैसे अब ऋषभ पंत पर्याप्त अनुभव हासिल कर चुके हैं. और बतौर विकेटकीपर होना बहुत हद तक इस बात में उनकी मदद करता है कि कैसे मैच आगे बढ़ता है. पंत ने आईपीएल में पिछले कुछ सालों में कप्तानी की है. मुझे लगता है कि वह गुवाहटी में बढ़िता तरीके से काम को अंजाम देंगे. यह देखना बहुत ही रुचिकर होगा कि बतौर कप्तान वह खेलते कैसे हैं और वह बतौर बल्लेबाज अपनी शैली को कैसे नियंत्रित करते हैं.'
