अब समय आ गया है', 'गौतम गंभीर को कोच पद से हटाए जाने वाले सवाल पर सौरव गांगुली का जोरदार जवाब

Sourav Ganguly Vs Gautam Gambhir, Kolkata Pitch Row: कोलकाता पिच विवाद के बीच सौरव गांगुली ने एक और बड़ा बयान दिया है. इस बार गांगुली ने बीसीसीआई को अहम सलाह दी है और कहा है कि कैसे मैच शुरू होने से 4 दिन पहले यहां आकर बीसीसीआई के क्यूरेटरों ने पिच पर कब्जा कर लिया था. बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पिच विवाद में एक और विस्फोटक खुलासा किया और कहा है कि, कैसे बीसीसीआई के क्यूरेटरों ने मैच शुरू होने से चार दिन यहां पर आकर पिच पर कब्जा कर लिया था.

इंडिया टुडे से बात करते हुए गांगुली से पूछा गया कि क्या पिच की प्रकृति तय करने से पहले भारतीय टीम प्रबंधन ने उनकी राय और मांगी थी, इस सवाल का जवाब देत हुए उन्होंने आगे कहा, "बीसीसीआई के क्यूरेटर टेस्ट मैच से चार दिन पहले आकर विकेटों की देखभाल करते हैं. हमारे अपने क्यूरेटर (सुजन मुखर्जी) भी हैं, जिन्होंने लंबे समय से बेहतरीन प्रदर्शन किया है. अनुरोध किए जाते हैं, और आप अनुरोधों को पूरा करते हैं. यही तो है." गांगुली ने यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं दिखाई कि पिच अच्छी' नहीं थी, उन्होंने कहा कि भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए एक बेहतर सतह की हकदार है.

गांगुली ने कहा, "यह अच्छी नहीं थी, यह पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम के टॉप क्रम की बल्लेबाजी, मध्य क्रम की बल्लेबाजी एक बेहतर क्रिकेटिंग सतह की हकदार है. ईडन गार्डन्स में उन तीन दिनों तक पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था, और मेरा पूरा मानना ​​है कि गौतम गंभीर और उनकी भारतीय टीम ईडन गार्डन्स की तुलना में कहीं बेहतर विकेट पर खेलेगी. "