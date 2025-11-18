विज्ञापन
विशेष लिंक

'जादू की झप्पी', कोलकाता पिच विवाद के बीच फिर टकराए गौतम गंभीर और ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर, ऐसा रहा रिएक्शन

gautam gambhir viral gesture: पूर्व दिग्गज भारतीय कोच गौतम गंभीर की खूब आलोचना कर रहे हैं. पिच को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कोलकाता के पिच क्यूरेटर सुजन मुखर्जी को चुप्पी तोड़नी पड़ी और बयान देना पड़ा

Read Time: 2 mins
Share
'जादू की झप्पी', कोलकाता पिच विवाद के बीच फिर टकराए गौतम गंभीर और ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर, ऐसा रहा रिएक्शन
Gautam Gambhir hug pitch curator Sujan Mukherjee viral Pics
  • कोलकाता टेस्ट में भारत की हार के बाद पिच को लेकर विवादित स्थिति बनी और पिच क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने बयान दिया
  • मुखर्जी ने कहा कि पिच टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह उपयुक्त है और उन्होंने निर्देशानुसार ही पिच तैयार की है
  • गौतम गंभीर ने पिच का समर्थन करते हुए हार के लिए बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gautam Gambhir's 'magic hug to pitch curator Sujan Mukherjee: कोलकाता टेस्ट में भारत को मिली हार के बाद पिच को लेकर काफी विवाद हो गया है. तीन दिन में टेस्ट मैच खत्म होना किसी को पच नहीं रहा है. पूर्व दिग्गज भारतीय कोच गौतम गंभीर की खूब आलोचना कर रहे हैं. पिच को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कोलकाता के पिच क्यूरेटर सुजन मुखर्जी को चुप्पी तोड़नी पड़ी और बयान देना पड़ा. मुखर्जी ने टाइम्स नाउ बांग्ला को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "यह पिच बिल्कुल भी खराब नहीं है."

मुखर्जी ने इंटरव्यू में पिच को लेकर कहा, "मुझे पता है कि हर कोई इस पिच पर सवाल उठा रहा है.सच कहूं तो, मुझे पता है कि टेस्ट के लिए पिच कैसे तैयार की जाती है. मैंने ठीक यही किया. मैंने निर्देशानुसार किया. मैं इस बारे में नहीं सोचता कि दूसरे क्या कहते हैं. हर कोई सब कुछ नहीं जानता. इसलिए मैं अपना काम पूरी लगन से करता हूं और भविष्य में भी ऐसा ही करना चाहता हूं."

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं, दूसरी ओर गंभीर ने भी पिच का समर्थन दिया था और कहा था कि हमने ऐसी ही पिच मांगी थी, हार का कारण पिच नहीं बल्कि बल्लेबाजों का विषम परिस्थिति में खड़े होकर रन नहीं बनाना है. वहीं, अब एक और तस्वीर सामने आई है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस बार गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर एक साथ नजर आए हैं. दोनों भारत के ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक दूसरे से बात करते आए हैं और साथ ही गंभीर ने पिच क्यूरेटर को जादू की झप्पी भी दी है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जो तस्वीर सामने आई है उसमें गंभीर,  मुखर्जी को गले लगाते दिखे हैं और साथ ही उनके हंसी-मजाक भी करते नजर आए हैं

टीम इंडिया में अब 'ऑल इज वेल". 

जिस तरह से कोच गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर ने एक दूसरे को गले लगाया है उसे देखकर समझा जा सकता है कि पिच विवाद को लेकर जो बहस हो रही है उसका असर टीम इंडिया पर नहीं पड़ा है. टीम इंडिया के खिलाड़ी दूसरे टेस्ट के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, India Vs South Africa 2025 India, India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now