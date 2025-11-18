'जादू की झप्पी', कोलकाता पिच विवाद के बीच फिर टकराए गौतम गंभीर और ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर, ऐसा रहा रिएक्शन

Gautam Gambhir's 'magic hug to pitch curator Sujan Mukherjee: कोलकाता टेस्ट में भारत को मिली हार के बाद पिच को लेकर काफी विवाद हो गया है. तीन दिन में टेस्ट मैच खत्म होना किसी को पच नहीं रहा है. पूर्व दिग्गज भारतीय कोच गौतम गंभीर की खूब आलोचना कर रहे हैं. पिच को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कोलकाता के पिच क्यूरेटर सुजन मुखर्जी को चुप्पी तोड़नी पड़ी और बयान देना पड़ा. मुखर्जी ने टाइम्स नाउ बांग्ला को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "यह पिच बिल्कुल भी खराब नहीं है."

मुखर्जी ने इंटरव्यू में पिच को लेकर कहा, "मुझे पता है कि हर कोई इस पिच पर सवाल उठा रहा है.सच कहूं तो, मुझे पता है कि टेस्ट के लिए पिच कैसे तैयार की जाती है. मैंने ठीक यही किया. मैंने निर्देशानुसार किया. मैं इस बारे में नहीं सोचता कि दूसरे क्या कहते हैं. हर कोई सब कुछ नहीं जानता. इसलिए मैं अपना काम पूरी लगन से करता हूं और भविष्य में भी ऐसा ही करना चाहता हूं."

वहीं, दूसरी ओर गंभीर ने भी पिच का समर्थन दिया था और कहा था कि हमने ऐसी ही पिच मांगी थी, हार का कारण पिच नहीं बल्कि बल्लेबाजों का विषम परिस्थिति में खड़े होकर रन नहीं बनाना है. वहीं, अब एक और तस्वीर सामने आई है.

इस बार गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर एक साथ नजर आए हैं. दोनों भारत के ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक दूसरे से बात करते आए हैं और साथ ही गंभीर ने पिच क्यूरेटर को जादू की झप्पी भी दी है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जो तस्वीर सामने आई है उसमें गंभीर, मुखर्जी को गले लगाते दिखे हैं और साथ ही उनके हंसी-मजाक भी करते नजर आए हैं

Eden Gardens curator Sujan Mukherjee and India head coach Gautam Gambhir pic.twitter.com/vTLWK4tfqL — Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) November 18, 2025

टीम इंडिया में अब 'ऑल इज वेल".

जिस तरह से कोच गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर ने एक दूसरे को गले लगाया है उसे देखकर समझा जा सकता है कि पिच विवाद को लेकर जो बहस हो रही है उसका असर टीम इंडिया पर नहीं पड़ा है. टीम इंडिया के खिलाड़ी दूसरे टेस्ट के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं.