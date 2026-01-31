IND vs PAK, U19 World Cup: भारत के खिलाफ महामुकाबले से पहले पाकिस्तान को लगा झटका, मैच से पहले चोटिल हुआ यह खिलाड़ी

India vs Pakistan U19 World Cup, Mohammad Shayan Injured: भारत के खिलाफ रविवार को अंडर-19 विश्व कप में होने वाले अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है. इंजरी की वजह से विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शायन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. पाकिस्तान टीम में शायन की जगह अब्दुल कादिर को शामिल किया गया है. कादिर पहले से टीम में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल थे. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शायन को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगने से नाक की हड्डी टूट गई थी. इस वजह से उन्हें विश्व कप से बाहर होना पड़ा है.

आईसीसी ने शनिवार को एक बयान में कहा,"आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की इवेंट तकनीकी समिति ने अब्दुल कादिर को पाकिस्तान टीम में मोहम्मद शायन की जगह शामिल करने की मंजूरी दे दी है."

शुक्रवार को जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल हो गए. सेमीफाइनल की चौथी टीम कौन होगी, इसका जवाब भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले सुपर सिक्स के आखिरी मैच के विजेता के रूप में मिलेगा. भारत का समीकरण काफी सीधा है. पाकिस्तान के खिलाफ जीत से यह पक्का हो जाएगा कि वे ग्रुप 2 से टॉप रैंक वाली टीम के तौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेंगे.

वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसके लिए सिर्फ जीत से बात नहीं बनेगी. पाकिस्तान को बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी और अंकतालिका में भारतीय टीम को पीछे छोड़ना होगा. उसके बाद ही उसके लिए सेमीफाइनल की संभावना बनेगी.

अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है, तो उसे ग्रुप 2 स्टैंडिंग में दूसरे नंबर पर रहने और भारत को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए 105 या उससे अधिक रन से जीत दर्ज करनी होगी. अगर पाकिस्तान दूसरी पारी में बल्लेबाजी करती है, तो उसे तेज गति से लक्ष्य हासिल करना होगा. सामान्य जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा सकती है. भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला रविवार को भारतीय समयानुसार 1 बजे से क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में खेला जाएगा.

