LA 2028 Olympics: आखिर ओलंपिक में क्यों नहीं होगा भारतीय टीम का पाकिस्तान से मुकाबला? दिलचस्प है वजह

Los Angeles 2028 Olympics: काफी लंबे अर्से के बाद एक बार फिर से ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो रही है. ओलंपिक का अगला सीजन लॉस एंजेलिस में खेला जाएगा. जहां अन्य खेलों के साथ-साथ क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट का भी तड़का देखने को मिलेगा. यहां कुल 12 टीमें शिरकत करेंगी. जिसमें पुरुषों की 6 और महिलाओं की भी 6 टीमें हिस्सा लेंगी.

नहीं देखने को मिलेगी भारत और पाक की भिड़ंत!

कोई भी बड़ा मुकाबला होता है तो अक्सर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को मिलती है. मगर ओलंपिक 2028 में शायद ही क्रिकेट प्रेमियों को इनके बीच भिड़ंत देखने को मिले.

क्योंकि बीते शुक्रवार (7 नवंबर) को दुबई में अपनी हालिया बोर्ड मीटिंग में ग्लोबल क्रिकेट बॉडी ने कन्फर्म किया है कि मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी से क्रमशः 6-6 टीमें लॉस एंजेलिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगी.

जहां आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से नहीं अब रीजन/कॉन्टिनेंट से टॉप टीमों का चुनाव होगा. टूर्नामेंट में छठी टीम ग्लोबल क्वालिफायर के जरिए आएगी.

खबरों की मानें तो जल्द ही आईसीसी की तरफ से इससे संबंधित डिटेल्स शेयर किए जाएंगे. टूर्नामेंट के लिए करीब करीब पूरी तरह से रोडमैप तैयार हो चुका है.

मौजूदा रैंकिंग के हिसाब से ये टीमें ओलंपिक में शिरकत करती हुई आ रही हैं नजर

मौजूदा रैंकिंग के हिसाब से एशिया से भारत, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से इंग्लैंड, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही हैं.

ओलंपिक में ये देखना दिलचस्प होगा कि USA की टीम को मेजबान होने का फायदा मिलता है या वेस्टइंडीज की टीम को मौका दिया जाएगा. ग्लोबल क्वालिफायर की डिटेल्स जल्द ही ग्लोबल क्रिकेट बॉडी की तरफ से शेयर किए जाने की उम्मीद है.

लॉस एंजेलिस ओलंपिक के दौरान कुल 28 मुकाबले खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का आगाज 12 जुलाई 2028 से होगा.

