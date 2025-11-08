विज्ञापन
भारतीय एजेंसियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम के कई नाम, जानिए टॉप 20 में कौन-कौन आतंकवादी

पाकिस्तान ही ऐसा देश है, जहां आतंकवादियों को सरकार और सेना खुलकर मदद करती है. इनके कई पासपोर्ट बना दिए जाते हैं. इनकी सुरक्षा में खुद पाकिस्तान की सेना लगी रहती है.

भारतीय एजेंसियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम के कई नाम, जानिए टॉप 20 में कौन-कौन आतंकवादी
  • दाऊद इब्राहिम के कई नाम हैं, जो आतंकवादियों की सूची में शामिल हैं, जैसे दाऊद भाई, अनीस इब्राहिम और इकबाल सेठ
  • भारतीय एजेंसियों के अनुसार दाऊद इब्राहिम आतंकवादियों की सूची में चौथे नंबर पर है और कई नामों से पहचाना जाता है
  • भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर एक प्रमुख उदाहरण है
मुंबई बम विस्फोट के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया. कई बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में आते-आते निकल गया. वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए बार-बार अपना नाम बदलता रहता है. फिलहाल वो पाकिस्तान में आईएसआई और सेना की निगरानी में बताया जाता है. भारतीय एजेंसियों ने आतंकवादियों की सूची में उसे चौथे नंबर पर रखा है.

दाऊद इब्राहिम के इतने नाम

भारतीय एजेंसियों के अनुसार, दाऊद अपना नाम बदलता रहता है. इसीलिए उसके कई नाम आतंकवादियों की सूची में शामिल हैं. जैसे दाऊद इब्राहिम कासकर, दाऊद हसन शेख कासकर, दाऊद भाई, दाऊद सबरी, इकबाल सेठ, बाबा पटेल, दाऊद इब्राहिम, शेख दाऊद हसन, अब्दुल हमीद अब्दुल अजीज,अनीस इब्राहिम, अजीज दिलीप, दाऊद हसन शेख इब्राहिम कासकर, दाऊद इब्राहिम मेमन कासकर, दाऊद हसन इब्राहिम कासकर, दाऊद इब्राहिम मेमन, कासकर दाऊद हसन, शेख मोहम्मद इस्माइल अब्दुल रहमान, दाऊद हसन शेख इब्राहिम, दाऊद भाई लो क्वालिटी, इब्राहिम शेख मोहम्मद अनीस, शेख इस्माइल अब्दुल, शेख फारुकी, इकबाल भाई नाम दर्ज हैं.  

टॉप 20 में कौन-कौन

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम मसूद अजहर का है. उसके भी तीन नाम हैं. दूसरे पर हाफिज सईद है. इसके भी कई नाम हैं. तीसरे पर लखवी, चौथे पर दाऊद, पांचवे पर वाधवा सिंह बब्बर, छठें पर लखबीर सिंह, सातवें पर रंजीत सिंह, आठवें पर परमजीत सिंह, नौवें पर भूपिंदर सिंह भिंडा और 10वें पर गुरमीत सिंह बग्गा है. गुरुपतवंत सिंह पन्नू 11वें और निज्जर 12वें नंबर पर है. 

क्यों बदलते हैं कई नाम

पाकिस्तान ही ऐसा देश है, जहां आतंकवादियों को सरकार और सेना खुलकर मदद करती है. इनके कई पासपोर्ट बना दिए जाते हैं. इनकी सुरक्षा में खुद पाकिस्तान की सेना लगी रहती है. आईएसआई तो दिन भर इसी में लगी रहती है कि कहीं भारत उसके इन अनमोल आतंकवादियों को मार न दे. यही कारण है कि इन आतंकवादियों के खतरे को देखते हुए इनके अलग-अलग नाम से सरकारी दस्तावेज बनाए जाते हैं. साथ ही दुनिया के अन्य देशों की आंख में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान इन आतंकवादियों के नाम बदलकर कह देता है कि उसके यहां तो कोई आतंकवादी है ही नहीं. उस आतंकवादी का नाम तो कुछ और है और अपने बनाए फर्जी दस्तावेज पेश कर साबित कर देता है कि वो दाऊद खुद दाऊद नहीं बल्कि अजीज दिलीप है. यही उसके यहां पलने वाले अन्य आतंकवादियों के साथ भी होता है. भारत ने इसी कारण अब पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है. ऑपरेशन सिंदूर इसका ही एक उदाहरण है. 
 

