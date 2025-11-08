14 गेंद, नाबाद 58 रन, यासीन पटेल के विस्फोट में उड़ी टीम इंडिया, कुवैत ने 27 रनों से धोया

Hong Kong International Sixes 2025: हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस 2025 के 'पुल सी' का एक रोमांचक मुकाबला आज (8 नवंबर) भारत और कुवैत के बीच मोंग कोक में खेला गया. जहां भारतीय टीम को 27 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है. मोंग कोक में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुवैत की टीम 6 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 106 रन बनाने में कामयाब हुई थी. 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कप्तान यासीन पटेल जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने महज 14 गेंदों का सामना किया. इस बीच 414.28 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 58 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 2 चौके और 8 खूबसूरत छक्के देखने को मिले. उनके अलावा तीसरे कॅम पर बल्लेबाजी करते हुए बिलाल ताहिर ने 9 गेंदों में 277.77 की स्ट्राइक रेट से 25 रनों का योगदान दिया. बाकि के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही आउट हुए.