11 साल बाद लौटा पाकिस्तान आइडल, कंटेस्टेंट ही नहीं जज के भी मुरीद हुए फैंस, बोले- ना कोई ड्रामा ना रोना धोना

सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान आइडल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कलाकारों की परफॉर्मेंस और जजों की तहजीब देखकर फैंस भी कमेंट कर रहे हैं कि ये एक बेहतरीन शो है.

पाकिस्तान आइडल का वीडियो हो रहा वायरल
नई दिल्ली:

पाकिस्तान का मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो पाकिस्तान आइडल एक बार फिर टीवी पर लौट आया है. करीब 11 साल बाद शुरू हुआ इसका दूसरा सीजन 4 अक्टूबर से ऑन-एयर है और सोशल मीडिया पर इसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में हुए ऑडिशन के क्लिप्स यूट्यूब पर धूम मचा रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि भारतीय फैंस भी इन वीडियोज पर कमेंट कर रहे हैं और शो की तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, 'पहली बार पाकिस्तान आइडल देखा और दिल खुश हो गया,' तो किसी ने कहा, 'यहां सिर्फ संगीत है, कोई ओवरड्रामा नहीं.'

जज बने राहत, फवाद और जेब, सादगी पर फिदा दर्शक

इस सीजन के जज ही शो की सबसे बड़ी खासियत हैं. इनमें शामिल हैं राहत फतेह अली खान, फवाद खान, जेब बंगश और बिलाल मकसूद जैसे बड़े नाम. होस्टिंग की कमान संभाली है मशहूर कॉमेडियन शफाअत अली ने. जजों की शांत और सम्मानजनक शैली देखकर दर्शक हैरान हैं, क्योंकि यहां ना कोई झगड़ा, ना तेज म्यूजिक, बस टैलेंट और सच्ची गायकी देखने को मिलती है. एक यूजर ने लिखा, 'पाकिस्तान आइडल में वही मिला जो एक सिंगिंग शो में होना चाहिए, संगीत, सच्चाई और भावनाएं.

ड्रामा नहीं, दिल छू लेने वाला संगीत बना पहचान

जहां कई रियलिटी शोज आजकल ड्रामे और विवादों पर टिके हैं, वहीं पाकिस्तान आइडल अपनी सादगी से सबका दिल जीत रहा है. लाहौर से कराची तक हजारों कंटेस्टेंट इस मंच पर अपने सपनों को लेकर पहुंचे हैं. हर परफॉर्मेंस दर्शकों को ये एहसास दिला रही है कि संगीत सीमाओं में बंधा नहीं होता. भारत में भी इस शो की झलक देखकर लोग कह रहे हैं, 'काश ऐसे सच्चे सिंगिंग शोज यहां भी बनें.' पाकिस्तान आइडल की ये वापसी सिर्फ एक शो की नहीं, बल्कि सुरों के उस सफर की है जो दिलों को जोड़ देता है. एक अन्य यूजर ने लिखा- मैं पहली बार पाकिस्तान आइडल देख रहा हूं और ये शानदार शो है. एक यूजर ने लिखा- सभी जज बहुत अच्छे हैं, ना कोई तेज म्यूजिक, ना कोई ड्रामा, ना कोई रोना धोना बस प्योर सिंगिंग रियलिटी शो. एक ने लिखा दिल को सुकून मिला, ऐसी आवाज, ऐसी गायकी सुनकर, मुझे पाकिस्तानी आइडल बेहद पसंद आया, इसी तरह से कई यूजर्स ने पाकिस्तान आइडल की तारीफ की.

