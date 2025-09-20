IND vs PAK, Asia Cup: भारत से फिर मुंह की खाएगा पाकिस्तान, सुपर-4 से पहले जानें कैसा है हेड-टु-हेड रिकॉर्ड

India vs Pakistan Head to Head Record in T20I: एशिया कप 2025 में दूसरी बार भारत-पाकिस्तान की टीमों के बीच हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को आयोजित होगा. ग्रुप स्टेज में भारत ने पहले ही पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा है और सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी की एक बार फिर पाकिस्तान को रौंदने मैदान पर उतरेगा. भारत की कोशिश पाकिस्तान को हराकर जीत के साथ सुपर-4 का आगाज करने की होगी. पिछली बार जब दोनों देश भिड़े थे तब भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ ना मिलाने से पाकिस्तान तिलमिला गया था. पाकिस्तान ने मैचरे रैफरी को हटाने की मांग को लेकर काफी ड्रामा किया. लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी. ऐसे में रविवार को होने वाला मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है.

ऐसा है हेड-टु-हेड रिकॉर्ड (India vs Pakistan Head to Head T20I Record)

बात अगर भारत-पाकिस्तान के टी20 अंतरराष्ट्रीय में रिकॉर्ड की करें तो दोनों देश 14 बार भिड़े हैं. 10 बार भारत ने पाकिस्तान को रौंदा है. जबकि एक मुकाबला टाई पर खत्म हुआ है. पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत का जीत प्रतिशत 71.42 का है. दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ तीन बार जीतने में सफल हुआ है.

एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में ऐसा है रिकॉर्ड (India vs Pakistan Asia Cup T20I Head to Head Record)

भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) के कुल तीन मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते.

मैच दर मैच एशिया कप में रिकॉर्ड

27 फरवरी 2016 : भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में पहली बार टी20 फॉर्मेट का एशिया कप खेला था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन टीम 17.3 ओवरों में महज 83 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 15.3 ओवरों में महज 5 विकेट खोकर मैच अपने नाम किया.

28 अगस्त 2022 : भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को एक बार फिर 5 विकेट से शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.5 ओवरों में 147 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.

4 सितंबर 2022 : इस बार पाकिस्तान ने पिछली दो हार का बदला लिया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. उसने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए. इसके जवाब में मोहम्मद रिजवान (71) और मोहम्मद नवाज (42) की शानदार पारियों के दम पर पाकिस्तान ने 19.5 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली.

14 सितंबर 2025 : लगातार तीसरी बार टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने थीं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत के बाद 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 15.5 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते आसान जीत दर्ज की.

विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का रहा है जलवा

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं. कोहली ने 11 मैचों में 123.92 की स्ट्राइक रेट और 70.28 की औसत से 492 रन बनाए हैं. कोहली के नाम पाकिस्तान के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक भी हैं. वहीं हार्दिक पांड्या इस दौरान सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. हार्दिक ने 13.57 की औसत से 14 विकेट झटके हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/8 का है.