IND vs PAK, Asia Cup: "बेवजह हमारे सामने..." पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई पर अभिषेक शर्मा ने दिया बड़ा बयान

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super-4, Abhishek Sharma vs Haris Rauf: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 में अभिषेक शर्मा के बल्ले से ऐसा तूफान आया कि उसमें पाकिस्तानी गेंदबाज हवा में पत्तों की तरफ उड़ गए. क्या शाहीन और क्या हारिस, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने किसी पर तरस नहीं दिखाया. भारत को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य मिला था. यह इतना आसान भी नहीं था. लेकिन अभिषेक ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, यह स्कोर बोना साबित हुआ. अभिषेक ने पावरप्ले में ही पाक गेंदबाजों को इतना कूटा कि टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित लगने लगी. अभिषेक ने गिल के साथ मिलकर 9 ओवर के अंदर ही टीम इंडिया का स्कोर 100 पार पहुंच दिया. जब भारत को जीत के लिए 50 से कम रन चाहिए थे, तब अभिषेक अबरार की गेंद पर बड़ा शॉर्ट लगाने के चक्कर में आउट हुए. हालांकि, आउट होने से छह चौके और पांच छक्के जड़ तूफान खड़ा कर दिया था. वहीं आउट होने के बाद उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 6 विकेट से जीत के बाद अभिषेक ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन्हें बेवजह उकसाया और उन्होंने बल्ले से इसका जवाब देना उचित समझा. अभिषेक ने कहा,"आज का दिन बहुत साधारण था, जिस तरह से वे बिना किसी कारण के हमारे पास आ रहे थे, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया. इसलिए मैं उनके पीछे गया. मैं टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं."

अभिषेक ने गिल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी. मैच के बाद गिल के साथ साझेदारी को लेकर अभिषेक ने कहा,"हम स्कूल के दिनों से ही खेल रहे हैं, हम एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं, हमने सोचा कि हम ऐसा करेंगे और आज वह दिन था. जिस तरह से वह इसे वापस दे रहा था, मुझे वास्तव में मजा आया. यदि आप किसी को इस तरह खेलते हुए देखते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीम मेरा समर्थन करती है और मुझे बैक करती है. मैं यही इरादा दिखाता हूं और मैं वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा हूं और अगर यह मेरा दिन है, तो मैं इसे अपनी टीम के लिए जीतूंगा."

हारिस से भिड़े अभिषेक

रविवार को हुए मुकाबले में अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच तीखी नोकझोंक हुई. भारत के रन चेज के पांचवें ओवर के दौरान यह घटना हुई. गिल ने हारिस को चौका लगाया. अभिषेक, जो इस दौरान नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे, वो गिल की तरफ बढ़ते है, तभी हारिस ने अभिषेक को कुछ कहा. अभिषेक इस पर भड़क गए. हारिस और अभिषेक के बीच इस दौरान नोंक झोक हुई जिसमें अंपायर को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा. गिल भी इस दौरान अभिषेक के साथ आ जाते हैं.

भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को पीटा

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को दूसरी बार हरा दिया है. लीग चरण में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भारत ने सुपर-4 के मैच में भी पाकिस्तान को हरा दिया. 172 रन के लक्ष्य को भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 हासिल कर लिया. भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और गिल ने शानदार और तेज शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े. गिल 28 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला. वह 3 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए.

अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया. 39 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके की मदद से 74 रन की पारी खेली. अभिषेक की पारी ने ही भारत की जीत को आसान बना दिया. सैमसन 13 रन बनाकर आउट हुए. तिलक वर्मा 30 और हार्दिक 7 रन पर नाबाद रहे.

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. पाकिस्तान की सलामी जोड़ी के रूप में साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 2.3 ओवरों में 21 रन जुटाए. फखर 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए. यहां से साहिबजादा फरहान ने सईम अयूब के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाए. सईम ने 17 गेंदों में 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. हुसैन तलत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने 11 गेंदों में 10 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन जोड़े.

