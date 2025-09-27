IND vs PAK: मोहम्मद यूसुफ के बाद अब शोएब अख्तर की जबान हुई बेलगाम, अभिषेक शर्मा के लिए कही ये बात

Shoaib Akhtar on Abhishek Sharma :मोहम्मद यूसुफ ने एशिया कप में भारत के खिलाड़ियों की ओर से हाथ न मिलाने के बाद सूर्यकुमार यादव के लिए सूअर शब्द का इस्तेमाल करके बवाल मचा दिया था. वहीं, अब जब पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंच गई है तो पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने टी-20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर बयान दिया है. इस बार अख्तर ने अभिषेक शर्मा के नाम को बदल कर उन्हें अभिषेक बच्चन के नाम से संबोधित किया है. सोशल मीडिया पर अख्तर की ओर से अभिषेक को बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन कहे जाने का मजाक बन रहा है.

दरअसल, क्रिकेट टॉक शो 'गेम ऑन' है के दौरान, शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के बाद कहा, "अब अगर फाइनल में पाकिस्तान की टीम 'अभिषेक बच्चन' को जल्दी आउट कर देती है तो फिर क्या होगा. भारत का मीडिल ऑर्डर फ्लॉप हो जाएगा". अख्तर ने अभिषेक के नाम को बदलकर 'अभिषेक बच्चन' कर दिया. इसके बाद अख्तर को बताया कि आपने उनका नाम गलत ले लिया है.

वहीं, दूसरी ओर अभिषेक बच्चन ने इस वीडियो को देखकर रिएक्ट किया. अभिनेता बच्चन ने इस वीडियो को देखकर जवाब दिया और लिखा, "सर, पूरे सम्मान के साथ... मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे.. और मैं क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं."

अभिषेक शर्मा से डरे पाकिस्तानी

अभिषेक शर्मा इस एशिया कप टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. हर मैच में अभिषेक अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा रहे हैं. (Abhishek Sharma Creates History ) अभिषेक इस एशिया कप में 300 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. यही कारण है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी उनसे डरे हुए हैं.

फाइनल में होगा आमना-सामना

अब फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैच में जीत हासिल की है. इस बार अब फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत इतिहास रचने की कोशिश करेगा.