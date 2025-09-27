विज्ञापन
वो भूल गया यूपी में किसकी सत्ता है... बरेली हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा खान को सीएम योगी की चेतावनी

सीएम योगी ने कहा कि मौलाना सोचता था कि वो जो चाहेगा वैसे होगा लेकिन ये हमारी सरकार है, यहां ना कभी दंगा हुआ ना कभी कर्फ्यू लगा. हम ऐसे लोगों को वो सबक सिखाएंगे जो उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी.

वो भूल गया यूपी में किसकी सत्ता है... बरेली हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा खान को सीएम योगी की चेतावनी
सीएम योगी ने तौकीर रजा को दी चेतावनी
  • सीएम योगी ने बरेली हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा को कड़ी चेतावनी दी है और उनकी सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है
  • बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नारों से तनाव पैदा हुआ था
  • प्रशासन ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है
बरेली:

बरेली हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा खान को चेतावनी दे डाली है. उन्होंने बरेली में हुई हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा के बयान को लेकर कहा कि वो भूल गया कि राज्य में किसकी सरकार है. हमारी सरकार ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले सोचेंगी. सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को भड़काने वालों के लिए ही बुलडोजर रखा है. तौकीर रजा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि वो मानता था कि धमकी देंगे और जाम कर देंगे. हमने कहा कि ना कहीं जाम लगेगा और ना ही कहीं कर्फ्यू लगेगा. जब से हम सत्ता में हैं तब से (2017) अब तक सूबे में कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लगा है. हमनें दंगाइयों को भी सबक सिखाया है. 

आपको बता दें कि बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' के बैनर और नारों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई. इस दौरान इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया और शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई. बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में फइक एंक्लेव में ठहरे मौलाना तौकीर के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

मौलाना ने आरोप लगाया कि जैसे ही वह नमाज के लिए निकलने वाले थे, प्रशासन को उनकी लोकेशन का पता चल गया. उन्होंने कहा कि डीएम और अन्य अधिकारी मेरे आवास पर पहुंचे और मुझे बाहर जाने से रोक दिया. पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. सरकार मुसलमानों के खिलाफ सख्ती बरत रही है.

जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करने की अपील की है. शहर में अतिरिक्त पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती की गई है. प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे. 

कौन हैं तौकीर रजा

मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं. रजा का ताल्लुक सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से है. तौकीर रजा के बुलावे पर ही शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर नारेबाजी की और फिर लोगों ने बवाल काटा. इसके पुलिस को इस मामले में लाठीचार्ज करना पड़ा. तौकीर रजा आला हजरत खानदान से आते हैं. तौकीर के ही खानदान ने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी. तौकीर रजा ने 2001 में अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी. तौकीर रजा की पार्टी का नाम इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद है. हालांकि, बाद में 2009 में रजा कांग्रेस के साथ चले गए थे. 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था.
 

