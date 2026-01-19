IND vs NZ: टॉस जीता, फिर हारे... इंदौर में शुभमन गिल के इस फैसले पर मचा बवाल

India vs New Zealand 3rd ODI, Shubman Gill Toss Decision: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रविवार को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के निर्णायक मुकाबले में टॉस जीता तो सबको यही उम्मीद था कि भारतीय कप्तान बल्लेबाजी का फैसला लेंगे. लेकिन गिल ने सबको हैरान करते हुए गेंदबाजी का फैसला लिया. होल्कर स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है कि यहां पहले बैटिंग करने वाली टीम बाजी मारती है और रविवार को भी ऐसा ही हुआ. रविवार को भारत 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 296 पर ऑल-आउट हुआ और टीम इंडिया 41 रनों से मैच हार गई. वहीं मैच के बाद जब गिल मीडिया के सामने आए तो उनसे टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने के प्लान को लेकर सवाल हुआ.

भारत को वनडे सीरीज में मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए शुभमन गिल ने कहा,"प्लान यह था कि शाम को बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है अगर ओस आती है तो. पहले शुरुआती ओवरों में आज ज्यादा विकेट ना गंवाए तो 350 रन आप चेज कर पाते हैं. या तो पहली पारी और दूसरी पारी में कोई खास फर्क नहीं रहता है या तो दूसरी पारी में विकेट थोड़ी अच्छी हो जाती है. राजकोट में भी हमको लगा था, वहां पर टॉस जीतकर बैटिंग करने वाले थे. ओस कभी आती है कभी नहीं आती है. हमको लगा कि ओस आएगी तो विकेट समान ही रहेगा, जैसा पहली पारी में थी, या उससे अच्छी होगी."

हालांकि, गिल ने टॉस के दौरान कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अधिक ओस नहीं होगा. गिल ने तब जोर देते हुए कहा था कि क्योंकि यह मैदान हाई स्कोरिंग है इसीलिए वह पहले गेंदबाजी करने जाएंगे. टॉस के बाद शुभमन गिल ने कहा था,"यह एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और यही एक कारण है कि हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुझे नहीं लगता कि यहां ज्यादा ओस होगी, लेकिन पिच अच्छी लग रही है और स्कोर बनाना और फिर उसका पीछा करना हमेशा अच्छा रहता है."

रविवार से पहले भारत का रिकॉर्ड इंदौर में 100 प्रतिशत का था. टीम इंडिया ने 7 मैच खेले थे और सभी में टीम इंडिया को जीत मिली. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां हर बार बड़ा स्कोर खड़ा किया था और फिर इसे डिफेंड किया था. ऐसे में टीम मैनेजमेंट और गिल ने रविवार को क्यों गेंदबाजी का फैसला लिया, यह समझ से परे रहा. अक्टूबर 2022 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने घर पर हुए वनडे मैचों में टॉस जीतने के बाद भी मैच गंवा दिया. भारत ने इस दौरान 13 मैच खेले थे और सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी.

हालांकि, मैच के बाद गिल ने यह जरूर माना कि भारत को उसकी हार बल्लेबाजी के चलते मिली है. गिल ने मैच के बाद कहा,"ऐसा नहीं है कि हमने खराब बल्लेबाजी की. बात यह थी कि हम पर्याप्त देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए. जब ​​बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिलती है और वे उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते तो स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है. हमारे कम से कम दो बल्लेबाजों को लंबी पारी खेलनी चाहिए थी. यही उनके और हमारे बीच का अंतर रहा."

उन्होंने कहा,"जब भी उनके बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की तो वह बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहे. सीरीज में इसी ने मुख्य अंतर पैदा किया. पहले दो मैचों में मैं भी जम गया था, लेकिन मैं उसे 100, 120 या 130 रन में नहीं बदल पाया. बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है."

