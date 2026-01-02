IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के ऐलान से पहले इस स्टार खिलाड़ी की पसली में हुआ फ्रैक्चर, लंबे समय के लिए बाहर

Sai Sudharsan Fractures Rib: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है. भारतीय टीम के ऐलान से पहले स्टार खिलाड़ी साई सुदर्शन चोटिल हो गए हैं. बीसीसीआई के एक सूत्र ने शुक्रवार को कहा कि साई सुदर्शन को हाल ही में मध्य प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान पसली में फ्रैक्चर के कारण एक महीने से अधिक समय तक बाहर रहना पड़ सकता है.

सुदर्शन भारत की सफेद गेंद की टीम का हिस्सा नहीं हैं. अहमदाबाद में तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बीच खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी मैच में डाइव लगाकर रन पूरा करते समय उनकी दाईं ओर की सातवीं पसली (एंटीरियर कॉर्टेक्स) में फ्रैक्चर हो गया था.

चौबीस वर्षीय सुदर्शन का तमिलनाडु के लिए बचे हुए मुकाबलों में खेल पाना मुश्किल है. हालांकि उनके इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में गुजरात टाइटंस के लिए उपलब्ध रहने की संभावना है.

सूत्रों के अनुसार सुदर्शन ने 29 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में रिपोर्ट किया था और वहां कराए गए स्कैन की रिपोर्ट में दाईं ओर की सातवीं पसली के 'एंटीरियर कॉर्टेक्स' में हल्का फ्रैक्चर आया है. जिस स्थान पर उन्हें फ्रैक्चर हुआ, उसी जगह उन्हें टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में नेट सत्र के दौरान चोट लगी थी.

स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक,"साई फिलहाल निचले शरीर की ताकत और अनुकूलन पर काम कर रहे हैं और चोटिल पसली की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा के इस्तेमाल किये जा रहे हैं। यह उनके लिए अच्छा काम कर रहा है." रिपोर्ट में कहा गया,"शरीर के ऊपरी हिस्से की ट्रेनिंग अगले सात से 10 दिनों में शुरू की जाएगी."

समझा जाता है कि इस तरह की चोट को ठीक होने में आमतौर पर छह से आठ सप्ताह का समय लगता है. सुदर्शन का टेस्ट क्रिकेट में हालिया प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जहां वह 11 पारियों में से नौ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: रोहित शर्मा के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड, गांगुली, अजहरुद्दीन, सहवाग सब छूट जाएंगे पीछे

यह भी पढ़ें: उस्मान ख्वाजा ही नहीं यह सुपरस्टार खिलाड़ी भी कर सकते हैं इस साल संन्यास का ऐलान