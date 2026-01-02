विज्ञापन

शार्क टैंक इंडिया 5 का होगा आगाज, 9 पुराने जज के साथ 6 नए जज की हुई एंट्री, प्रोमो हो रहा वायरल

Shark Tank India 5 promo: स्टार्टअप्स शो शार्क टैंक इंडिया के पांचवें सीजन का आगाज होने वाला है, जिसमें 9 पुराने जजों के साथ 6 नए जज शो में 'बवाल' मचाते हुए नजर आएंगे.

शार्क टैंक इंडिया 5 का आया प्रोमो

छोटे पर्दे पर मचअवेटेड स्टार्टअप्स शो 'शार्क टैंक इंडिया' सीजन 5 एक बार फिर सोनी टीवी पर वापसी कर रहा है. शो से जुड़े कई प्रोमो सामने आए हैं जिसमें नए उद्यमियों को अपना आइडिया जजों के सामने पेश करते हुए दिखाया गया है. शो का पहला सीजन साल 2021 में आया था, जिसमें 700 से ज्यादा नई डील्स को लॉक किया गया था, लेकिन अब पांचवें सीजन के साथ नए जज और नए आइडिया शो में दिखने वाले हैं. स्टार्टअप्स शो 'शार्क टैंक इंडिया' सीजन 5' के कई प्रोमो सोशल मीडिया पर रिलीज किए गए हैं.

प्रोमो में सीजन- 1 के जजों को देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही नए उद्यमियों को अपने बिजनेस में निवेश के लिए कुछ नए जजों को भी आश्वस्त करना होगा. शो में 5 नए जज दिखने वाले हैं, जिनके नाम हैं शैली मेहरोत्रा (सीईओ, फिक्सडर्मा इंडिया), हार्दिक कोठिया (रेज़ॉन सोलर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक), मोहित यादव (मिनिमलिस्ट के सह-संस्थापक) वरुण अलघ (होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के सीईओ और सह-संस्थापक), कनिका टेकरीवाल (जेटसेटगो एविएशन की संस्थापक) और प्रथम मित्तल (मास्टर्स यूनियन और टेट्रा के संस्थापक).

शो के प्रोमो बहुत अच्छे लग रहे हैं और अब फैंस शो के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. चार सीजन के शानदार रिस्पांस के बाद शो के पांचवें सीजन को 5 जनवरी से सोनी टीवी और सोनी लिव पर देख पाएंगे. 5 जनवरी से ही सोनी टीवी पर कुकिंग शो मास्टर शेफ इंडिया भी शुरू होने वाला है. इस बार शो की थीम जोड़ीदार के साथ है. मतलब शो में इस बार खाना जोड़ी के साथ पकाना होगा. शो में इस बार देश के देसी खाने को दुनिया के सामने नए तरीके से पेश करने और पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

