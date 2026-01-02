विज्ञापन
विशेष लिंक

उस्मान ख्वाजा ही नहीं यह सुपरस्टार खिलाड़ी भी कर सकते हैं इस साल संन्यास का ऐलान

Players Who Can Retire in Year 2026: उस्मान ख्वाजा के अलावा भी कई मशहूर हस्तियां हैं, जो इस साल संन्यास पर विचार कर सकते हैं. उनमें फुटबॉल दिग्गज लियोनल मेस्सी से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक शामिल हैं.

Read Time: 3 mins
Share
उस्मान ख्वाजा ही नहीं यह सुपरस्टार खिलाड़ी भी कर सकते हैं इस साल संन्यास का ऐलान
Players Who Can Retire in Year 2026: यह सुपरस्टार खिलाड़ी भी कर सकते हैं इस साल संन्यास का ऐलान

Players Who Can Retire in Year 2026: नए साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं. उस्मान ख्वाजा के अलावा भी कई मशहूर हस्तियां हैं, जो इस साल संन्यास पर विचार कर सकते हैं. उनमें फुटबॉल दिग्गज लियोनल मेस्सी से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक शामिल हैं. 

महेंद्र सिंह धोनी: 44 साल के माही साल 2020 में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. फिलहाल वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में ही खेलते नजर आते हैं. माही ने अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2007 और वनडे वर्ल्ड कप 2011 का खिताब जिताया है. इसके अलावा, धोनी ने बतौर कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को 5 आईपीएल खिताब जिताए हैं. फैंस का मानना है कि आईपीएल 2026 उनका आखिरी सीजन हो सकता है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो: पुर्तगाल का यह दिग्गज फुटबॉलर छठी बार फीफा विश्व कप खेलने जा रहा है, इससे पहले उन्होंने संकेत दिए हैं कि वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. 40 वर्षीय रोनाल्डो के नाम 950 से ज्यादा गोल दर्ज हैं.

नोवाक जोकोविच: सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी ने अब तक 24 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से फिटनेस उनके लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है. जोकोविच इस समय 39 साल के हैं. बढ़ती उम्र और फिटनेस इस साल उनके संन्यास की वजह बन सकती है.

लियोनेल मेसी: इस स्टार फुटबॉलर ने अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप 2022 का चैंपियन बनाया था. मेसी 2026 के विश्व कप के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह विश्व कप के दौरान या तो मैदान में होंगे या स्टैंड में जरूर मौजूद होंगे. इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने करियर में 750 से ज्यादा गोल किए हैं.

उस्मान ख्वाजा: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ जारी एशेज सीरीज का पांचवां मुकाबला उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का अंतिम मैच होगा.

रवींद्र जडेजा: 37 वर्षीय जड्डू टी20 विश्व जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं. फिलहाल वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फैंस को लगता है कि यह दिग्गज ऑलराउंडर इस साल अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर सकता है.

यह भी पढ़ें: IPL 2026: जयपुर छोड़ पुणे को अपना होम ग्राउंड बना सकती है राजस्थान रॉयल्स, ये है कारण

यह भी पढ़ें: 'मुझे पूरी तरह से' पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लगाया अपमानित करने का आरोप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahendra Singh Dhoni, Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, Lionel Andres Messi Cuccittini, Cricket, Usman Tariq Khawaja
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com