India vs New Zealand ODI Squad Live: शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए तैयार है. बीसीसीआई कथित तौर पर वडोदरा, राजकोट और इंदौर में होने वाले मैचों के लिए टीम को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को वर्चुअल बैठक करेगा. मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. दावा है कि 18 महीने से एक भी मैच नहीं खेलने के बावजूद विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम से बाहर किया जा सकता है, वहीं शमी की वापसी संभव है. अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ कप्तान गिल के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि फरवरी में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए उन्हें तरोताजा रखने के लिए सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है.
IND vs NZ ODI Series 2026 squad announcement LIVE: ऋषभ पंत IN या OUT?
बीते दिनों जब चयनकर्ताओं ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दल का ऐलान किया था, तब शुभमन गिल को ड्रॉप कर चौंका दिया था. शुभमन गिल को उनकी फॉर्म के चलते ड्रॉप किया गया था. सवाल अब ऋषभ पंत को लेकर है. टीम में पहले से ही केएल राहुल, ध्रुव जुरेल हैं, ऐसे में क्या ऋषभ पंत को रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा, इसको लेकर सवाल है.
कई रिपोर्टों के अनुसार, बीसीसीआई चयनकर्ता टीम को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को बैठक करने वाले हैं, जिसमें इस बात पर बहस होने की संभावना है कि क्या ऋषभ पंत टीम में अपनी जगह बरकरार रख सकते हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने जुलाई 2024 में श्रीलंका दौरे के बाद से एक भी वनडे नहीं खेला है. मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में पंत का फॉर्म अच्छा नहीं है. उन्होंने चार मैचों में सिर्फ एक अर्धशतक के साथ, 30.25 की औसत से कुल 121 रन बनाए हैं.
IND vs NZ ODI Series 2026 squad announcement LIVE: फोकस में मोहम्मद शमी
न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाले मोहम्मद शमी करीब साल भर बाद टीम इंडिया में वापसी करेंगे, इसकी उम्मीद की जा रही है. क्या चयन समिति समय का रुख वापस करने के लिए तैयार है?. बीते दिनों ही एनडीटीवी को बीसीसीआई के सूत्रों ने जानकारी दी थी कि शमी चयनकर्ताओं के रडार पर हैं. मामले से संबंधित व्यक्ति की मानें तो अगर शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए और फिर अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया जाता है तो इस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए.
India ODI squad live: नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर
नमस्कार स्वागत है आपना एनडीटीवी स्पोर्ट्स के लाइव ब्लॉग पेज पर. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान जल्द हो सकता है. कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी गर्दन पर तलवार लटक रही है. वहीं कुछ खिलाड़ियों की जगह पक्की मानी जा रही है.