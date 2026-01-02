बीते दिनों जब चयनकर्ताओं ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दल का ऐलान किया था, तब शुभमन गिल को ड्रॉप कर चौंका दिया था. शुभमन गिल को उनकी फॉर्म के चलते ड्रॉप किया गया था. सवाल अब ऋषभ पंत को लेकर है. टीम में पहले से ही केएल राहुल, ध्रुव जुरेल हैं, ऐसे में क्या ऋषभ पंत को रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा, इसको लेकर सवाल है.

कई रिपोर्टों के अनुसार, बीसीसीआई चयनकर्ता टीम को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को बैठक करने वाले हैं, जिसमें इस बात पर बहस होने की संभावना है कि क्या ऋषभ पंत टीम में अपनी जगह बरकरार रख सकते हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने जुलाई 2024 में श्रीलंका दौरे के बाद से एक भी वनडे नहीं खेला है. मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में पंत का फॉर्म अच्छा नहीं है. उन्होंने चार मैचों में सिर्फ एक अर्धशतक के साथ, 30.25 की औसत से कुल 121 रन बनाए हैं.