IND vs NZ: रोहित शर्मा के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड, गांगुली, अजहरुद्दीन, सहवाग सब छूट जाएंगे पीछे

India vs New Zealand, Rohit Sharma Eye Big Record: वडोदरा में जब 11 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा भारतीय जर्सी में उतरेंगे तो उनके निशाने पर कई रिकॉर्ड होंगे. प्रचंड फॉर्म में चल रहे भारत के पूर्व कप्तान से फैंस को एक बार फिर आतिशी पारी की उम्मीद होंगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दो अर्द्धशतक जड़ने वाले रोहित की नजरें इस सीरीज में शतक ठोकने पर होगी. वहीं रोहित शर्मा इस सीरीज के दौरान एक बड़े रिकॉर्ड बुक में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ साथ पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का एक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

रोहित शर्मा छोड़ सकते हैं दिग्गजों को पीछे

रोहित शर्मा फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में छठे पायदान पर हैं. उनसे ऊपर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली है. रोहित उन बल्लेबाजों में से हैं, जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 50 ओवर फॉर्मेट में एक हजार या उससे अधिक रन बनाए हैं. अगर रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के दौरान 85 रन बनाने में सफल होते हैं तो वह कीवी टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ जाएंगे.

रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 वनडे मैचों की 29 पारियों में 38.32 की औसत से 1073 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्द्धशतक लगाए हैं. जबकि सहवाग ने 23 मैचों की इतनी ही पारियों में 52.59 की औसत से 1157 रन बनाए हैं. सहवाग ने कीवी टीम के खिलाफ 6 शतक और 3 अर्द्धशतक जड़े हैं. वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 40 मैचों की 39 पारियों में 36.06 की औसत से 1118 रन बनाए हैं. जबकि गांगुली के नाम 32 मैचों की 31 पारियों में 35.96 की औसत से 1079 रन हैं. रोहित को इन तीनों से आगे निकलने के लिए 85 रन और चाहिए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड

बात अगर वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड की करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. दोनों देशों के बीच अभी तक 120 वनडे खेले गए हैं और इसमें भारत ने 62 जीते हैं जबकि 52 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं 1 मैच टाई पर समाप्त हुआ है जबकि 7 का कोई नतीजा नहीं निकला है. शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय दल की कोशिश इस रिकॉर्ड को बेहतर करने की होगी.

