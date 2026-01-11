IND vs NZ: कम ही आंके जाते रहे हैं मैचविनर क्रिकेटर कुलदीप यादव, शॉर्टर फॉर्मेट में दुनिया के बांये हाथ के अव्व्ल स्पिनर

India vs New Zealand 1st ODI, Kuldeep Yadav: भारत-न्यूज़ीलैंड के वडोदरा के वनडे मैच के 34वें ओवर में कुलदीप यादव ने ग्लेन फ़िलिप्स का बड़ा विकेट लिया और कप्तान शुभमन गिल का चेहरा खिल गया. कुलदीप यादव और कप्तान गिल गले मिलकर एक दूसरे को थपथपाकर बधाइयां देते रहे. ये तस्वीर सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्ख़ियां बनकर फ़ैन्स के ज़ेहन में लंबे सम तक बस जानेवाली हैं. टीम इंडिया के बांये हाथ के कलाई के स्पिन गेंदबाज़ कुलदीप यादव एक बड़े मैचविनर क्रिकेटर हैं. ये भी सही है कि उन्हें अक्सर कम कर आंका जाता रहा है, या फिर वो टीम इंडिया के अनसंग हीरो रहे हैं. वर्ल्ड कप 2023, चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025, टी-20वर्ल्ड कप 2024 या एशिया कप जैसे बड़े टूर्नीमेंट उन्हें जब भी मौक़ा मिला उन्होंने अपने फिरकी के जाल में ना सिर्फ़ विपक्षी बल्लेबाज़ों को फांसा, अपनी टीम और टीम इंडिया के फ़ैन्स को भी अपनी कलाई का कमाल दिखाकर दंग कर दिया.

घातक स्पिनर हैं कुलदीप यादव

साल 2026 की पहली वनडे सीरीज़ के पहले वनडे मैच में वडोदरा की पाटा पिच पर न्यूज़ीलैंड की टीम बिना किसी नुकसान के शतकीय साझेदारी के साथ दबाव बनाती जा रही थी जब कुलदीप यादव ने 19वें ओवर में विकेट का पहला मौक़ा बनाया और हर्षित राणा ने कीवी पारी का पहला विकेट लेकर पहली सेंध लगाई. वैसे हर्षित भी पिछले साल प्लेइंग XI में जगह बनाकर आलोचनाओं के निशाने पर रहे.

मैच के 34वें (कुलदीप के 7वें) ओवर में ग्लेन फ़िलिप्स को अपने स्लोअर में फांसकर उनका विकेट अपने नाम किया और टीम इंडिया का बड़ा ख़तरा बनने से रोक दिया. कुलदीप ने इस मैच में 9-0-52-1 और 5.77 की इकॉनमी के साथ असरदार गेंदबाज़ी की.

बड़े गेम का बड़ा खिलाड़ी

2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने फ़ाइनल तक का सफ़र किया. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने उस वर्ल्ड कप के 11 मैचों में 4.45 की इकॉनमी के साथ 15 विकेट अपने नाम कर अपनी अलग छाप छोड़ी. 2024 की वर्ल्ड चैंपियन टीम के मैचों में भी कुलदीप यादव ने 7 से कम की इकॉनमी (ECO 6.95) के साथ गेंदबाज़ी करते हुए 5 मैचों में 10 विकेट झटके.

2025 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी में भी टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में कुलदीप यादव का अहम योगदान रहा है. चैंपियंस ट्रॉफ़ी में कुलदीप ने 5 मैचों में 5 रन प्रति ओवर से कम की इकॉनमी के साथ 7 विकेट झटके. 2025 के ही एशिया कप में तो कुलदीप यादव का जलवा रहा. एशिया कप में कुलदीप ने 7 मैचों में 6.27 की इकॉनमी के साथ सबसे ज़्यादा 17 विकेट झटके और मैन ऑफ़ द सीरीज़ के ख़िताब से नवाज़े गए.

कुलदीप को रैंकिंग से आंकना ग़लत

कुलदीप यादव ICC की वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर, टेस्ट में 14 और टी-20 में 38वें नंबर पर हैं. लेकिन ये आंकड़े उनकी काबिलियत की सही पहचान नहीं हैं. क्रिकेट के सबसे मुश्किल क्राफ्ट यानी बांये हाथे से कलाई की स्पिन गेंदबाज़ी में कुलदीप यादव जैसा दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं. टीम की ज़रूरत के मुताबिक वो हर फॉर्मैट में ना सिर्फ़ घातक गेंदबाज़ी करते हैं, पिच पर टिककर बल्ले से भी योगदान देते रहे हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 'मां के पास...' मैच के बाद विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड को लेकर बड़ा खुलासा

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 1st ODI: वर्ल्ड के बेस्ट चेज़मास्टर किंग कोहली ने कैसे बना दिया अपने गेम को और विराट, तोड़े कई रिकॉर्ड