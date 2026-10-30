IND vs NZ 4th T20I: एक ओवर में लुटाए 32 रन, अनचाही लिस्ट में आया नितीश रेड्डी का नाम, कोई गेंदबाज नहीं चाहेगा ऐसा

हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में भारत की सबसे बड़ी समस्या पांचवें गेंदबाज का विकल्प है और बीते कुछ समय में यह कमजोरी खुलकर सामने आई है. अगर गिनती के कुछ मौकों को छोड़ दें दो पांचवें गेंदबाज ने खुलकर रन लुटाए हैं- फिर चाहें वो शिवम दुबे हों या फिर नितीश कुमार रेड्डी. न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय के दौरान भारतीय टीम को एक बार फिर सीम गेंदबाजी ऑलराउंडर की कमी खली. नितीश रेड्डी पर टीम मैनेजमेंट ने बीते कुछ मुकाबलों में भरोसा जताया है, लेकिन वह चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में काफी महंगे साबित हुए. ग्लेन फिलिप्स ने उनके एक ओवर में चार छक्कों के दम पर 32 रन बटोरे.

नितीश रेड्डी के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

टी20 अंतरराष्ट्रीय में किसी एक ओवर में सबसे अधिक रन खर्चने की अनचाही रिकॉर्ड लिस्ट में अब रेड्डी बिन्नी के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है. ऑकलैंड के ईडन पार्क में उन्होंने 16 की इकॉनमी से रन लुटाए. पारी के 16वें ओवर में उन्हें जबरदस्त मार पड़ी, जब फिलिप्स ने मैदान के चारों ओर उन्हें छक्के जड़े. फिलिप्स ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें फ्लैट सिक्स जड़ा, इसके बाद डाउन द ग्राउंड छक्का लगाया. आखिरी दो गेंदों पर भी रेड्डी ने लेंथ में बदलाव किया, लेकिन नतीजा नहीं बदला. रेड्डी ने अपने चार ओवर के कोटे में 64 रन दिए.

एक ओवर में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन

34 शिवम दुबे बनाम न्यूजीलैंड माउंट माउंगानुई 2020

32 स्टुअर्ट बिन्नी बनाम वेस्टइंडीज लॉडरहिल 2016

32 नितीश रेड्डी बनाम न्यूजीलैंड ऑकलैंड 2026

29 रवि बिश्नोई बनाम इंग्लैंड मैनचेस्टर 2026

हालांकि, इस बात को ध्यान में भी रखा जा सकता है कि पिच पूरी तरह से बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी और गेंदबाजों के लिए कुछ था नहीं. ऐसे में जब बल्लेबाज टिक गए तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और 20 ओवर में 259 रन ठोक दिए. यह किसी भी टीम का भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे बड़ा स्कोर है.

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