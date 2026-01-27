IND vs NZ 4th T20I: भारतीय बल्लेबाजों से दहशत में न्यूजीलैंड के गेंदबाज! कोच बोले- 'जयसूर्या की याद...'

India vs New Zealand 4th T20I, Jacob Oram Reaction: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की लगातार आक्रामक बल्लेबाजी ने पांच मैचों की मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए 'संयम बनाये रखना' मुश्किल कर दिया लेकिन गेंदबाजी कोच जैकब ओरम ने खिलाड़ियों से इस चुनौती को स्वीकार करने और उससे निपटने के तरीके इजाद करने की सलाह दी. भारतीय शीर्ष क्रम के इन तीन बल्लेबाजों ने पिछले तीन टी20 मैचों में लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से लगातार रन बनाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की कड़ी परीक्षा ली है.

ओरम ने मैच पूर्व संवाददाता सम्मेलन में कहा,"मैदान पर थोड़ी अराजकता जैसी स्थिति रही है, गेंद हर बार बाउंड्री के बाहर जा रही है. ऐसे में संयम और नियंत्रण बनाये रखने के साथ अपनी योजनाओं को अमल में लाना जरूरी है. लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है."

भारतीय बल्लेबाज जिस सहजता से बड़े शॉट खेल रहे हैं उसने ओरम को श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनत जयसूर्या की याद दिला दी. जयसूर्या ने 1990 के दशक से लेकर 2000 के मध्य तक इसी तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की थी. उन्होंने कहा,"श्रीलंका के जयसूर्या ने उस दौर में कुछ ऐसा ही किया था और मुझे लगता है कि यह खेल की स्वाभाविक प्रगति है. इसमें अक्सर गेंदबाजों को खुद को ढालना पड़ता है और यही फिलहाल हमारे लिए चुनौती है. एक गेंदबाजी कोच के तौर पर इस पर काफी चर्चा हो रही है."

शानदार फॉर्म में चल रहे तीन बल्लेबाजों को हालांकि काबू में रखना न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ है. ओरम ने कहा,"अभिषेक इस समय शानदार फॉर्म में हैं और आसानी से बड़े शॉट खेल रहे हैं. हमें उम्मीद है कि अगले मैचों में हम उन्हें जल्दी आउट कर सकेंगे. हम इन नतीजों को हल्के में नहीं ले रहे हैं." उन्होंने कहा,"लेकिन बात सिर्फ उनकी नहीं है. सूर्यकुमार ने अच्छा खेल दिखाया है, दूसरे मैच में ईशान किशन भी प्रभावशाली रहे. हमें पता है कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम में ऊपर से नीचे तक चुनौतियां हैं."

ओरम की बातों की झलक तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन में भी दिखी, जिन्होंने बुधवार को होने वाले चौथे टी20 से पहले यहां नेट सत्र में जमकर अभ्यास किया. फर्ग्यूसन ने कहा,"हां, वह (अभिषेक) अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है. वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और कुछ बेहतरीन शॉट खेल रहा है. हमने पहले भी खिलाड़ियों को ऐसा करते देखा है. जरूरी है कि समीक्षा की जाए, उसकी कुछ कमजोरियों को ढूंढा जाए और अपनी ओर से आक्रामक क्रिकेट खेला जाए."

उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा,"इसमें कोई शक नहीं कि वह शानदार फॉर्म में है. ऐसे में कभी-कभी बेहतर होता है कि उसे स्ट्राइक से दूर रखा जाए, दूसरे छोर पर भेजा जाए और दूसरे बल्लेबाज को गेंदबाजी की जाए."

फर्ग्यूसन के टीम में शामिल होने से न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को अनुभव मिलेगा लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के लगातार आक्रमण के बीच युवा गेंदबाजी समूह का मनोबल बनाए रखना ओरम चुनौतीपूर्ण रहा है. उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ कारण हैं. सबसे अहम यह है कि इन परिस्थितियों में गेंदबाजी करना कठिन है. यह न्यूजीलैंड नहीं है, जहां हरी घास होती है और गेंद उछाल के साथ स्विंग करती है . हमने पहले भी अभिषेक, सूर्यकुमार, ईशान जैसे बल्लेबाजों का जिक्र किया है. यह एक मजबूत टीम है और हम इसका सम्मान करते हैं."

उन्होंने कहा,"मैं बार-बार 'चुनौती' शब्द का इस्तेमाल करता हूं. हमारे लिए चुनौती यह है कि इस तरह की पिच को समझें और यह स्वीकार करें कि यहां हालात कितने मुश्किल हैं. लेकिन साथ ही सुधार करने के लिए छोटी-छोटी चीजों की तलाश जारी रखे."

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 4th T20I: सूर्यकुमार यादव की नजरें बड़े रिकॉर्ड पर, 41 रन बनाते ही रोहित-विराट के क्लब में होंगे शामिल

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 4th T20I: चौकों-छक्कों की होगी बरसात या गेंदबाज ढाएंगे कहर, क्या असर दिखाएगी पिच, कहां देख पाएंगे लाइव, जानें तमाम बातें