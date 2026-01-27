IND vs NZ 4th T20I: सूर्यकुमार यादव की नजरें बड़े रिकॉर्ड पर, 41 रन बनाते ही रोहित-विराट के क्लब में होंगे शामिल

Suryakumar Yadav on Verge of 3000 T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला विशाखापत्तनम में बुधवार को खेला जाना है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान पर फैंस की नजरें होंगी. सूर्या लंबे समय से अपनी फॉर्म के चलते आलोचकों के निशाने पर थे, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने लगाातार दोनों मैचों में अर्द्धशतक जड़ वर्ल्ड कप से पहले फैंस की चिंताओं को दूर किया. वहीं सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनके निशाने पर एक खास क्लब में जगह बनाने का मौका होगा.

रोहित-कोहली के क्लब में होंगे शामिल

सूर्यकुमार यादव ने अभी तक 102 मैचों की 96 पारियों में 36.98 की औसत और 165.03 की स्ट्राइक रेट से 2959 रन बनाए हैं. अगर विशाखापत्तनम में वह 41 रन बनाने में सफल होते हैं तो वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 3 हजार अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले तीसरे भारतीय होंगे. सूर्या से पहले रोहित और कोहली ऐसा कर चुके हैं. रोहित के नाम 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4231 रन हैं, जबकि कोहली के नाम 125 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4188 रन हैं. हालांकि, कोहली और रोहित अब इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं और सूर्या इस फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले एक्टिव भारतीय हैं.

सबसे तेज 3 हजार के क्लब में भी लेंगे एंट्री

सूर्यकुमार यादव अगल बुधवार को 41 रन बनाने में सफल होते हैं तो वह 97 पारियों में अपने 3 हजार रन पूरे करेंगे. ऐसे में वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 3 हजार रनों के आंकड़े तक पहुंचने वाले पांचवें बल्लेबाज होंगे. इस लिस्ट में टॉप पर मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने 79 पारिों में यह कारनामा किया है. वहीं किंग कोहली और बाबर आजम 81 पारियों में इस आंकड़े तक पहुंचे थे. जबकि यूएई के बल्लेबाज मोहम्मद वसीम ने 84 पारियों में 3 हजार रन पूरे किए हैं.

एक बार फिर आएगा अभिषेक का तूफान!

इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है तीसरे मैच में तो भारत ने केवल 10 ओवर में ही जीत हासिल कर ली थी. अभिषेक ने 300 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जबकि सूर्यकुमार और किशन ने लगभग 230 के स्ट्राइक रेट को बनाए रखा है.

भारत की बल्लेबाजी की आक्रामकता की बानगी पिछले दो मैच आंकड़े पेश करते हैं. भारत ने दूसरे और तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्रमशः 209 और 154 रन (कुल 363 रन) का पीछा करते हुए केवल 25.2 ओवर ही खेले. अगर विशाखापत्तनम की पिच की प्रकृति और ओस के प्रभाव पर ध्यान दें तो इस मैच की कहानी भी अलग नहीं होगी.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, लॉकी फर्ग्यूसन, इश सोढ़ी, टिम सीफर्ट.

