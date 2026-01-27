विज्ञापन
India vs Zimbabwe, ICC Men's Under-19 World Cup 2026 LIVE Updates: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स मुकाबले में आज (27 जनवरी) भारतीय अंडर 19 टीम की भिड़ंत जिम्बाब्वे अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीम के बीच यह रोमांचक मुकाबला बुलावायो में खेला जा रहा है. जहां जिम्बाब्वे अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान सिम्बाराशे मुडजेजेरेरे ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. मैच का लाइन प्रसारण आधे घंटे बाद यानी कि दोपहर 1.00 बजे से देखने को मिलेगा. मैच के दौरान दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर खिताब के और करीब पहुंचे. (Live Cricket Score) 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन 

भारत: एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेट कीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, हेनिल पटेल और उद्धव मोहन. 

जिम्बाब्वे: नथानिएल हलाबंगाना (विकेट कीपर), ध्रुव पटेल, कियान ब्लिग्नॉट, ब्रेंडन सेंजेरे (कप्तान), लेरॉय चिवौला, माइकल ब्लिग्नॉट, कुपकवाशे मुरादजी, ताकुदजवा मकोनी, तातेंडा चिमुगोरो, पनाशे मजाई और वेबस्टर मधिधि.

LIVE Updates of ICC Under-19 World Cup 2026 match between India U-19 and Zimbabwe U-19 straight from Bulawayo

Jan 27, 2026 12:47 (IST)
IND vs ZIM U19 World Cup LIVE: जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन

Jan 27, 2026 12:42 (IST)
IND vs ZIM U19 World Cup LIVE: भारतीय प्लेइंग इलेवन

Jan 27, 2026 12:33 (IST)
IND vs ZIM U19 World Cup LIVE: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता

बुलावायो में जिम्बाब्वे अंडर 19 टीम के कप्तान सिम्बाराशे मुडजेजेरेरे ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. 

Jan 27, 2026 12:30 (IST)
नमस्कार!

आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स मुकाबले में आज भारतीय अंडर 19 टीम का मुकाबला जिम्बाब्वे अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ है. इस मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ. 

