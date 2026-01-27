विज्ञापन

बर्फ है देखना तो हिमाचल ही क्यों जाना, इन जगहों पर भी जाकर ले सकते हैं मजे

Winter Places For Vacation: अगर आप भीड़ से दूर सुकून में बर्फबारी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो जानें ऐसे टूरिस्‍ट प्‍लेस जहां बर्फ की चादर बिछी हैं और यहां जाकर आपको जन्‍नत जैसे नजारे देखने को मिल सकते हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
बर्फ है देखना तो हिमाचल ही क्यों जाना, इन जगहों पर भी जाकर ले सकते हैं मजे
Vacation Places For Winters: सर्दियों में इन जगहों पर जाकर लें बर्फबारी का मजा.

Winter Places For Vacation: सर्दी के मौसम में अगर बर्फबारी हो जाए तो लोग पहाड़ों पर घूमना पसंद करते हैं, जिससे वे बर्फबारी का मजा उठा सकें. खासकर उन जगहों पर जहां काफी बर्फबारी होती है जैसे शिमला या हिमाचल के दूसरे टूरिस्‍ट प्‍लेस. इस समय में वहां इतनी अधिक भीड़ हो जाती है कि सभी होटल्‍स में बुकिंग फुल होती है. इतनी भीड़ में विंटर चार्म कहीं खो जाता है. अगर आप भीड़ से दूर सुकून में बर्फबारी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो जानें ऐसे टूरिस्‍ट प्‍लेस जहां बर्फ की चादर बिछी हैं और यहां जाकर आपको जन्‍नत जैसे नजारे देखने को मिल सकते हैं. 

जम्मू-कश्मीर

पूरे कश्‍मीर में इस समय खूब बर्फबारी  हो रही है. हर जगह बर्फ की चादर बिछी दिख रही है. यहां बर्फ से ढके पहाड़ों के ऐसे नजारे हैं जो जन्‍नत से कम नही हैं. यहां स्नो स्कीइंग भी कर सकते हैं. श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम आदि जगहों पर जा सकते हैं. 

उत्तराखंड की इन जगहों पर जा सकते हैं 

औली को भारत का 'मिनी स्विट्जरलैंड' कहा जाता है. इसके अलावा मसूरी, धनौल्टी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री में खूब बर्फबारी हो रही है. अगर आप शांत जगहों की तलाश में हैं तो हर्सिल, लोखंडी, सुक्की टाप जा सकते हैं. कुमाऊं क्षेत्रों जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल की चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है. 

मुनस्यारी जा सकते हैं

ये कुमाऊं हिमालय की गोद में बसा है. बर्फ से ढकी छतें और चमकते हिमालयी शिखरों के नज़ारे इसे शांत और सुकूनभरी जगह बनाते हैं. असली खूबसूरती को कैद करना चाहते हैं, तो ये जगह परफेक्‍ट रहेगी. 

Latest and Breaking News on NDTV

सिक्किम जा कसते हैं 

नाथांग वैली जाएं. दिसंबर से मार्च तक यह घाटी मोटी बर्फ की चादर में लिपटी रहती है. यहां कई खूबसूरत नजारे देख सकते हैं और विंटर स्‍पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Best Hill Stations In India, Snowfall Hill Stations, Where To Go To See Snowfall, Snowfall In India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com