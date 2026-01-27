Border 2 Box Office Collection Day 4: 26 जनवरी को 'बॉर्डर 2' की आंधी में उड़ गए धुरंधर, छावा और टाइगर 3, सनी देओल की दहाड़ ने रचा इतिहास

Border 2 Box Office Collection Day 4: 68 साल के सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर वो कारनामा कर दिखाया है जो हर किसी के बूते की बात नहीं. 26 जनवरी यानी बॉर्डर 2 की रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने इतना कलेक्शन कर लिया है कि इसने धुरंधर, छावा और टाइगर 3 जैसी फिल्मों को भी पछाड़ कर रख दिया है. सनी देओल की फिल्म ने चार दिन के कलेक्शन में इन फिल्मों से बढ़त बनाई है. वैसे भी सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी वॉर मूवी ‘बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धूम मचा रही है. 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए नया बेंचमार्क स्थापित कर दिया है.

बॉर्डर 2: 26 जनवरी को सनी देओल की बल्ले बल्ले

फिल्म ने चौथे दिन (रिपब्लिक डे) पर 63.59 करोड़ रुपये का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दर्ज किया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिपब्लिक डे कलेक्शन है. इस शानदार उछाल के साथ फिल्म का चार दिन का कुल नेट कलेक्शन 193.48 करोड़ रुपये पहुंच गया है. यह आंकड़े फिल्म की अपार लोकप्रियता और दर्शकों के जबरदस्त प्यार को दर्शाते हैं.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2 का चार दिन का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन:

डे 1 (शुक्रवार): 32.10 करोड़ रुपये NBOC

डे 2 (शनिवार): 40.59 करोड़ रुपये

डे 3 (रविवार): 57.20 करोड़ रुपये

डे 4 (सोमवार, रिपब्लिक डे): 63.59 करोड़ रुपये

टोटल: 193.48 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2: छावा, धुरंधर और टाइगर 3 को कैसे पछाड़ा

बॉर्डर 2 ने चौथे दिन 63.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. लेकिन जानते हैं 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा का चौथे दिन का कलेक्शन 24 करोड़ रुपये रहा था जबकि रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म ने चौथे दिन लगभग 23 करोड़ रुपये कमाए थे. 'बॉर्डर 3' के आगे सलमान खान की 'टाइगर 3' का चौथे दिन का 59 करोड़ रुपये का कलेक्शन एक बड़ी चुनौती था. लेकिन सनी देओल ने इस आंकड़े को पार कर, एक नया मील का पत्थर कायम कर दिया है.

बॉर्डर 2: क्यों हो रही सुपरहिट

रिपब्लिक डे की छुट्टी ने फिल्म को अतिरिक्त बूस्ट दिया, जिससे थिएटर्स में हाउसफुल शो और भावुक दर्शकों की भीड़ देखने को मिली. देशभक्ति, साहस और भावनाओं से भरी यह एपिक सागा दर्शकों के दिलों को छू रही है. ट्रेड एक्सपर्ट्स और एक्जिबिटर्स इसे बॉक्स ऑफिस पर एक लैंडमार्क मान रहे हैं और लंबे समय तक सफल रन की भविष्यवाणी कर रहे हैं.

फिल्म गुलशन कुमार एंड टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत है, जो जे.पी. फिल्म्स के साथ साझेदारी में बनी है. इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. 1997 की क्लासिक ‘बॉर्डर' की स्पिरिचुअल सीक्वल होने के कारण यह फिल्म पहले से ही काफी चर्चा में थी. यह 2026 की पहली मेगा-हिट फिल्म साबित हो रही है.