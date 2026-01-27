विज्ञापन

Border 2 Advance Booking Day 5: 27 जनवरी को सनी का सरप्राइज, 5 दिन में 300 करोड़ के करीब बॉर्डर 2

Border 2 Advance Booking Day 5 (27 January): सनी देओल की बॉर्डर 2 ने 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी को भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है.

Read Time: 3 mins
Share
Border 2 Advance Booking Day 5: 27 जनवरी को सनी का सरप्राइज, 5 दिन में 300 करोड़ के करीब बॉर्डर 2
Border 2 Advance Booking Day 5: 27 जनवरी को सनी का सरप्राइज
नई दिल्ली:

Border 2 Advance Booking Day 5 (27 January): सनी देओल की बॉर्डर 2 ने 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी को भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है. रिलीज के चार दिन के अंदर ही फिल्म ने 190 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यह लॉन्ग वीकेंड था तो फिल्म ने बम्पर कमाई कर ली. अब मंगलवार को फिल्म का क्या हश्र होगा? तो हम आपके इस सवाल का भी जवाब लेकर आए हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म के 27 जनवरी यानी मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करने की उम्मीद है. 

बॉर्डर 2: 5वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2 का 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन...
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 (23 जनवरी, 2026): 32.10 करोड़ रुपये
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 (24 जनवरी, 2026): 40.59 करोड़ रुपये
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 (25 जनवरी, 2026): 57.20 करोड़ रुपये 
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 (26 जनवरी, 2026): 63.59 करोड़ रुपये 
चार दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन = 193.48 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें; 12 करोड़ की कार खरीदकर भी पछता रहे रैपर बादशाह, दर्द सुनकर कहेंगे हमारी ऑल्टो अच्छी

बॉर्डर 2: 5वें दिन की एडवांस बुकिंग

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार के लिए एडवांस बुकिंग में 3.12 लाख टिकट बिक चुके हैं. इनसे 7.96 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई हुई है (ब्लॉक सीट्स को छोड़कर). पूरे देश में 15.6 हजार से ज्यादा शो बुक हुए हैं. नेशनल चेन जैसे पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपॉलिस में भी अच्छी बिक्री हुई है. पीवीआर पर 60 हजार से ज्यादा, आईनॉक्स पर 40 हजार से ज्यादा और सिनेपॉलिस पर 13 हजार टिकट बिके. कुल मिलाकर नेशनल चेन से 1.13 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. बताया जा रहा है कि ग्रॉस में बॉर्डर 2 अपने 5वें दिन300 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है. 

बॉर्डर 2 का बजट

फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं और यह 1997 की क्लासिक 'बॉर्डर' की सीक्वल है. रिपब्लिक डे पर फिल्म ने दूसरे सबसे बड़े कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया. चार दिनों में भारत में 193 करोड़ से ज्यादा नेट कमाई हो चुकी है. बजट 250 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है, जो लगभग रिकवर हो चुका है. मंगलवार एक सामान्य वर्किंग डे है, इसलिए पिछले दिनों की तुलना में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन एडवांस बुकिंग देखकर लगता है कि 'टेरिफिक ट्यूजडे' बन सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2 Box Office Collection Day 5, Border 2 Box Office Collection Day 4, Border 2 Day 5 Advance Booking, Sunny Deol, Border 2 Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com