IND vs NZ 4TH 20I: चौथे मैच की पूर्व संध्या पर बॉलिंग कोच का सैमसन को लेकर बड़ा इशारा, बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं संजू

India vs New Zealand: टीम इंडिया सहित तमाम टीमें अगले महीने शुरू हो रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) के मुहाने पर खड़ी हैं. भारत के पास सिर्फ 2 मैच बाकी बचे हैं. पत्ते लगभग सभी दुरुस्त हो चुके हैं! लेकिन संजू सैमसन (Sanju Samson) का विश्व कप में क्या भविष्य होगा, यह तो गंभीर एंड कंपनी या ईश्वर ही बेहतर बता सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ (Ind vs NZ) बुधवार को विशाखापट्टम में खेलने जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय प्रबंधन ने उन्हें लेकर बड़ा इशारा जरूर कर दिया है. पूर्व संध्या पर बॉलिंग कोच मॉर्न मॉर्कल आए, तो क्रिकेट बयानबाजी में मानो फिलॉस्फिकल पंक्ति बन चुके एक वाक्य से उन्होंने सैमसन को लेकर साफ-साफ इशारा कर दिया. और इस इशारे का साफ-साफ मतलब यही है कि प्रबंधन उन्हें अगले दो मैचों में खिलाने जा रहा है. और अगर सैमसन चौथे मैच में भी नाकाम रहते हैं, तो प्रबंधन उन्हें आखिरी मैच में भी खिलाएगा.

चौथे मैच की पूर्व संध्या पर आए मॉर्न मोर्कल ने सैमसन के संघर्ष पर कहा, 'यह ओपनर खराब दौर से बाहर निकलने के लिए बस एक ही पारी दूर है'. लेकिन शुरुआती तीन मैचों की नाकामी से सैमसन सवालों के घरे में जरूर हैं. इन तीन मैं वह सिर्फ 16 ही रन बना सके हैं और अब तमाम पंडित और मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि 'इशान को ऊपर लाओ, और बेहतर संतुलन बनाओ.'

मॉर्कल ने सवाल के जवाब में कहा, 'संजू बस एक अच्छी पारी दूर हैं उस आत्मविश्वास और फॉर्म को वापस पाने से. हमारे लिए, वर्ल्ड कप से पहले यह ज़रूरी है कि खिलाड़ी सही समय पर अपनी सर्वोच्च फॉर्म हासिल करें. वह अच्छी तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, गेंद को बेहतरीन तरीके से हिट कर रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'वैकल्पिक नेट्स सेशन होने के बावजूद, सैमसन ने 30 मिनट से भी अधिक समय नेट्स में बिताया और अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती,अभिषेक तथा साइड-आर्मर रघु जैसे गेंदबाज़ों का सामना किया. शुरुआती कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद, वही पुराना सैमसन नज़र आया जब उन्होंने गेंद को एसीए-वीडीसीए स्टेडियम के दूर-दूर के हिस्सों तक भेजना शुरू किया'.

इसके बाद केरल के इस बल्लेबाज़ ने हेड कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाज़ी कोच सितांशु कोटक के साथ नेट्स के किनारे लंबी बातचीत की, जहां श्रेयस अय्यर अपने अभ्यास में जुटे थे. कोच उन्हें धैर्यपूर्वक कुछ बातें समझाते हुए दिखाई दिए. स्वाभाविक रूप से, मॉर्कल सैमसन की फॉर्म को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं दिखे और कहा कि टीम की जीत व्यक्तिगत प्रदर्शनों से अधिक महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह सिर्फ समय की बात है जब वह फिर से लय में आ जाएंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि टीम जीत रही है, और यही सबसे अहम है. हम इस समय सीरीज़ में 3-0 से आगे हैं और लड़के बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हमारे पास अभी कुछ मैच और हैं, और मुझे ज़रा भी शक नहीं है कि संजू अपनी फॉर्म वापस पा लेंगे.'

