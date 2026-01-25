IND vs NZ 3rd T20I: गुरु युवी ने चेले अभिषेक को ललकारा- अब भी 12 गेंद पर 50 नहीं बना सकते!

Yuvraj Singh Reaction on Abhishek Sharma: अभिसिक्स शर्मा, अभिशेर शर्मा, अभिरिकॉर्ड शर्मा... कॉमेन्टेटर्स जबतक अमृतसर के तूफ़ानी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा के लिए कोई नया नाम गढ़ते, वो इससे तेज़ छक्कों की बौछार लगा देते. अभिषेक शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में दूसरी सबसे तेज़ हाफ़ सेंचुरी लगाकर न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों के धागे खोल दिए. अभिषेक ने गुवाहाटी में 20 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्के लगाकर नाबाद 68 रन बनाए. उन्होंने 340 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और भारत ने 154 का लक्ष्य रिकॉर्ड 10 ओवर में ही हासिल कर लिया.

गुरु ने चेले को ललकारा भी, सराहा भी!

बड़ी बात ये भी है कि अभिषेक अपने गुरु युवराज सिंह के 12 गेमदों पर हाफ़ सेंचुरी के रिकॉर्ड के करीब तो पहुंचे पर उसे तोड़ नहीं सके. युवराज सिंह ने मैच के बाद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर अभिषेक की फ़ोटो लगाई और उन्हें ललकारते और छेड़ते हुए ट्वीट किया,"अभी भी 12 गेंदों पर 50 नहीं बना सकते, क्या बना सकते हो? बढ़िया खेला, ऐसे ही मज़बूती से खेलते रहो!."

Still can't get a 50 off 12 balls, can you? 🤪 Well played - keep going strong! 💪🏻 @OfficialAbhi04 #IndVSNz pic.twitter.com/6MQe1p6sx4 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 25, 2026

युवी, लारा हैं गुरु द्रोण

ये सब जानते हैं कि युवराज सिंह अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों के मेन्टॉर हैं. अभिषेक शर्मा के खेल को संवारने में विंडीज़ कप्तान ब्रायन लारा ने भी अहम रोल निभाया है. ये भी अंदाज़ है एक गुरु के अपने चेले को संवारने का.

अभिषेक शर्मा ने भी मैच के बाद STAR SPORTS को दिये गये इंटरवयू में युवी के रिकॉर्ड को याद दिलाने पर कहा, “12 गेंदों पर 50 के रिकॉर्ड तक पहुंचना लगता है वाकई नामुमकिन है. लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है.”

अभिषेक का रिकॉर्ड

अभिषेक युवी के 12 गेंदों पर अर्द्धशतक का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए. लेकिन उन्होंने हार्दिक पांड्या के 16 गेंदों पर 50 रनों के रिकॉर्ड को ज़रूर तोड़ दिया. हार्दिक ने दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पिछले ही साल अहमदाबाद में ये कारनाम किया था.

युवी ने 2007 के पहले टी-20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ़्रीका में खेले गए मैच में इंग्लैंड के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ओवर में छह छक्के जड़ते हुए 12 गेंदों पर हाफ़ सेंचुरी बनाई थी.

अभिषेक ने इससे पहले 17 गेंदों पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पिछले साल हाफ़ सेंचुरी बनाई थी. उन्होंने अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर लिया.

सबसे तेज़ हाफ़ सेंचुरी- (भारतीय क्रिकेटर्स)

12 गेंद पर हाफ़ सेंचुरी – युवराज सिंह

14 गेंद पर हाफ़ सेंचुरी – अभिषेक शर्मा

16 गेंद पर हाफ़ सेंचुरी – हार्दिक पांड्या

18 गेंद पर हाफ़ सेंचुरी – केएल राहुल

18 गेंद पर हाफ़ सेंचुरी – सूर्यकुमार यादव

भारत ने जीती सीरीज़, लिया बदला

भारत ने न्यूज़ीलैंड को पांच टी-20 की सीरीज़ में 2 मैच रहते ही 3-0 से हराकर किवी टीम के ख़िलाफ़ लगातार पांचवीं सीरीज़ अपने नाम कर ली. इसके साथ ही टीम इंडिया ने इसी टीम के हाथों टेस्ट और वनडे की हार का थोड़ा बदला भी ज़रूर ले लिया. भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के लिए ये खुशी घाव पर मलमह का भी काम करेगी.

