IND vs NZ 3rd T20I: सुपरमैन बने हार्दिक पांड्या, लपका असंभव का कैच, देखकर रह जाएंगे दंग, देेखें वीडियो

Hardik Pandya Unbelievable Catch: भारत और न्यूजीलैंड के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने असंभव का कैच लेकर सबको चौंका दिया है. हार्दिक ने मैच की तीसरी गेंद पर मिडऑफ पर डेवन कॉन्वे का हैतरअंगेज़ कैच लपका. हार्दिक किसी सुपरमैन की तरह हवा में उछले. उन्होंने कैच लपका और फिर संभले. हालांकि, उनकी लैंडिंग अच्छी नहीं थी. लेकिन गेंद हार्दिक के हाथ से नहीं छिटकी.

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद बल्लेबाजी को उतरी न्यूजीलैंड के लिए कॉन्वे ने पारी की शुरुआत की. जबकि भारत के लिए हर्षित राणा ने गेंदबाजी की शुरुआत की. तीसरी गेंद पर कॉन्वे ने हर्षित को आगे बढ़कर मारने का प्रयास किया. लेकिन उनका बल्ला घूम गया. वहीं मिडऑफ पर खड़े हार्दिक ने अपनी बायीं ओर हवा में छलांग लगाई और हवा में जबरदस्त कैच लपका. हालांकि, वो लपकने के बाद गुलाटी खाकर गिरे. लेकिन उन्होंने गेंद नहीं छूटने दी. भले ही यह विकेट हर्षित के खाते में गया, लेकिन दिलाया हार्दिक ने.

देखें कैच का वीडियो