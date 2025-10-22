IND vs AUS: "उनके दिमाग में..." रोहित शर्मा के टीम इंडिया से ड्रॉप होने की अटकलों के बीच पूर्व चयनकर्ता का बड़ा बयान

EX Team India Selector Sanjay Jagdale on Rohit Sharma: पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता संजय जगदाले का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक प्रारूप खेल रहे भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैच फिटनेस बरकरार रखने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए. बीसीसीआई के पूर्व सचिव जगदाले ने कहा कि दोनों की 2027 विश्व कप में खेलने की उम्मीद उनके फॉर्म और फिटनेस पर निर्भर करेंगी. बता दें, रोहित और विराट ने करीब सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी. फैंस को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों दिग्गजों को निराशा हाथ लगी. रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए तो कोहली खाता भी नहीं खोल पाए.

पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता संजय जगदाले रोहित-कोहली को लेकर न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा,"उन्होंने सिर्फ एक प्रारूप में खेलने का फैसला लिया है और यह उनके लिए कठिन है." उन्होंने कहा,"वे दोनों सफेद गेंद वाले क्रिकेट में शानदार रहे हैं लेकिन अगर आप नियमित रूप से नहीं खेल रहे हैं तो इससे आपका खेल प्रभावित होगा जैसा कि आईपीएल में धोनी के साथ हुआ. ब्रायन लारा और मैथ्यू हेडन के साथ भी ऐसा ही हुआ था."

जगदाले ने कहा,"बहुत से क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, पहले जैसे नहीं रहते, यह स्वाभाविक है." जगदाले ने कहा,"अभी तो 50 ओवरों का क्रिकेट कम खेला जाएगा." उन्होंने कहा,"मैं उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलते देखना पसंद करूंगा. मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या है लेकिन घरेलू टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करना निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा रहेगा."

मंगलवार को भारत का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था और इसमें रोहित शर्मा ने हिस्सा लिया और नेट्स पर उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास किया. जबकि विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने इस ट्रेनिंग सत्र में नहीं आए. मंगलवार को नेट्स पर कोच गौतम गंभीर, चयनकर्ता अजीत अगरकर और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बीच लंबी चर्चा हुई. इस चर्चा के बाद से ही सोशल मीडिया पर इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि रोहित को दूसरे वनडे से ड्ऱॉप करने की तैयारी हो चली है.

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अभी तक सिर्फ एक वनडे खेला है. जायसवाल भारत के लिए टेस्ट में रोहित के साथ पारी की शुरुआत करते हैं और उन्होंने अपने डेब्यू के बाद से ही धमाकेदार प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया है. दूसरी तरफ गिल और रोहित की जोड़ी वनडे में भारत के लिए ओपनिंग करती है.

यह भी पढ़ें: Kagiso Rabada: कगिसो रबाडा ने तोड़ा 119 साल पुराना रिकॉर्ड, नंबर-11 पर ठोका अर्द्धशतक, पाकिस्तानी गेंदबाजों का किया बुरा हाल

यह भी पढ़ें: एशिया कप ट्रॉफी विवाद: ICC की मीटिंग में तय है BCCI और PCB के बीच टकराव, यह हथकंडा अपना रहे मोहसिन नकवी