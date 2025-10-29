IND va AUS: टॉस हारने के बाद भी गम में क्यों नहीं हैं कैप्टन सूर्यकुमार यादव? सुने उन्हीं की मुजबानी

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का मनुका ओवल में पहला मुकाबला शुरू हो चुका है
- भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस हारने के बाद भी कहा कि यदि टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी करते
- रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह को पहले टी20 मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है
India vs Australia, 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है. मनुका ओवल में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस जीतने में नाकामयाब रहे. हालांकि, टॉस गंवाने का अफसोस उन्हें नहीं है. टॉस के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा कि अगर वह टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी ही करते. इसका मतलब उनके मन मुताबिक ही टॉस का परिणाम आया है.
रिंकू सिंह और अर्शदीप को नहीं मिला मौका
पहले टी20 मुकाबले के लिए रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है. इसके अलावा BCCI की तरफ से अपडेट दिया गया है कि नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण शुरूआती तीन मुकाबलों में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. उन्हें बाएं पैर में क्वाड्रिसेप्स की समस्या है. यही नहीं उन्हें गर्दन में भी दर्द की शिकायत है. BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है.
एडिलेड में चोटिल हुए थे नीतीश
नीतीश कुमार रेड्डी हाल ही में समाप्त हुए दूसरे वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे. उस दौरान उन्हें बाएं पैर की जांघ (क्वाड्रिसेप्स) में समस्या आई थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.
पहले टी20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह.
ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मिच ओवेन, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन, 11 जॉश हेजलवुड.
