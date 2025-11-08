विज्ञापन
IND vs AUS 5th T20: गाबा में बदल गई टीम इंडिया की प्लेइंग 11, यह दिग्गज हुआ बाहर

India Playing 11: पांचवें टी-20 में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

India Playing 11 in 5th T20I: भारतीय इलेवन में बदलाव
  • ऑस्ट्रेलिया ने पांचवें टी-20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है
  • भारतीय टीम ने तिलक वर्मा को आराम देकर रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है
  • ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने पिछले मैच के बाद किसी भी बदलाव के बिना ही इलेवन चुना है
IND vs AUS, 5th T20I: पांचवें टी-20 में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यानी भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. भारतीय प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव है. तिलक वर्मा को आराम दिया गया है तो वहीं, रिंकू सिंह को इलेवन में शामिल किया गया है. वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. 

तिलक को दिया गया आराम

सूर्या ने टॉस हारने के बाद कहा, "जब तक आप मैच जीत रहे हों और टॉस हार रहे हों, तब तक सब ठीक है. हम मैदान पर उतरकर खुद को साबित करना चाहते हैं. टीम का लक्ष्य क्या है, यह समझना हमेशा अच्छा होता है. सभी बल्लेबाजों को एहसास हो गया था कि यह 200 स्कोर वाला विकेट नहीं है. पिछले मैच में सभी कसौटियां सही थीं, बस यही जारी रखना चाहते हैं."

कप्तान सूर्या ने सीरीज जीतने को लेकर कहा, "द्विपक्षीय मैच जीतना हमेशा अच्छा होता है. साथ ही, आप कौन सा संयोजन चाहते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है. सलामी बल्लेबाजों के अलावा, यह एक ऐसा प्रारूप है जहां सभी को बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन अपनाना होगा. एक बदलाव है, तिलक आराम दिया गया है, रिंकू टीम में शामिल हुए हैं."

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल की, लेकिन टीम इंडिया ने अगले ही मैच को 5 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली. भारत ने सीरीज का चौथा मैच 48 रन से जीतकर सीरीज में पहली बार बढ़त हासिल की है.

बारिश की है आशंका

यह पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल रही है. पिच पर उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन बल्लेबाज अगर जम गए, तो एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। यहां शनिवार को बारिश की आशंका है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच अब तक कुल 36 टी20 मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने 22 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच जीते। 2 मैच बेनतीजा रहे हैं.

India, Australia, Australia Vs India 2025, Cricket
