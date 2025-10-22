IND vs AUS 2nd ODI: रोहित-विराट की बल्लेबाजी पर लगा 'जंग'? जानिए क्या बोले भारत के बल्लेबाजी कोच

- भारत के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म अच्छी है.
- पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत को बारिश के कारण 26-26 ओवर में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.
- रोहित और विराट ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब केवल वनडे मैचों में भाग ले रहे हैं.
रोहित शर्मा और विराट कोहली आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन भारत के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक उनकी फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं और उनका मानना है कि ये सीनियर खिलाड़ी अच्छी लय में हैं और अगले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. भारत पर्थ में पहला मैच सात विकेट से हार गया था. अब गुरुवार को एडिलेड में सीरीज दूसरा मैच खेलेगा.
'नहीं लगा है जंग'
कोटक से जब पर्थ में रोहित के आठ रन और कोहली के शून्य पर आउट होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा,"मुझे नहीं लगता कि रोहित और कोहली की बल्लेबाजी में किसी तरह की कमजोरी है. वे आईपीएल में खेले थे और उनकी तैयारी काफी अच्छी रही है. मुझे लगता है कि दोनों के पास काफी अनुभव है." उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा,"ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही उनकी तैयारियां बहुत अच्छी थीं. इसलिए मुझे लगता है कि अभी ऐसा सोचना (उनकी फॉर्म को लेकर चिंता करना) जल्दबाजी होगी."
टीम मैनेजमेंट के संपर्क में थे रोहित-विराट
कोहली और रोहित दोनों ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब केवल वनडे में खेलते हैं. कोटक ने कहा,"मुझे लगता है कि वे दोनों बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं. उन्होंने कल वाकई अच्छी बल्लेबाजी की. हर नेट सत्र में उनका अपने खेल के प्रति दृष्टिकोण शानदार रहा है."
यह पूछे जाने पर कि मार्च में चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद राष्ट्रीय टीम से लंबे ब्रेक के दौरान क्या टीम प्रबंधन रोहित और कोहली के संपर्क में था, कोटक ने हां में जवाब दिया. उन्होंने कहा,"हम उनकी तैयारियों और उनकी फिटनेस की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे. वे कभी-कभी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जाते हैं. हमें वहां से अपडेट और वीडियो मिलते हैं. वे क्या कर रहे हैं, उनकी अभ्यास दिनचर्या, फिटनेस संबंधी काम इन सब की हमें जानकारी थी. लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं करते थे. सीनियर खिलाड़ियों के मामले में अगर जरूरत ना हो तो आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे."
बारिश के कारण पहला वनडे हारा भारत
भारत पहला वनडे सात विकेट से हार गया क्योंकि बारिश के कई व्यवधानों के कारण मैच 26-26 ओवर का रह गया. कोटक ने कहा कि लगातार ब्रेक का असर भारतीय बल्लेबाजों पर पड़ा. उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाज़ी करता तो भी स्थिति ऐसी ही होती. जब आपको पता नहीं होता कि आपको कितने ओवर बल्लेबाज़ी करनी है, तो रणनीति बनाना आसान नहीं होता है."
कोटक ने कहा कि बाएं पैर की चोट से उबर रहे हरफनमौला हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति भी भारत के लिए बड़ा नुकसान है, लेकिन इससे नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों के लिए अवसर खुल गए हैं. उन्होंने कहा,"हार्दिक जैसे खिलाड़ी का न होना हमेशा बड़ा नुकसान होता है. लेकिन अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें, तो नीतीश को खेलने का कुछ समय मिल रहा है और हम उसे निखारने की कोशिश कर रहे हैं."
