IND vs AUS 2nd ODI: रोहित होंगे ड्रॉप, यशस्वी जायसवाल को मिलेगा मौका? भारतीय बल्लेबाजी कोच ने दिया ये जवाब

Sitanshu Kotak on Yashasvi Jaiswal: रोहित शर्मा और विराट कोहली आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन भारत के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक उनकी फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं और उनका मानना ​​है कि ये सीनियर खिलाड़ी अच्छी लय में हैं और अगले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. भारत पर्थ में पहला मैच सात विकेट से हार गया था. अब गुरुवार को एडिलेड में सीरीज दूसरा मैच खेलेगा. सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले कोच गौतम गंभीर, चयनकर्ताओं के अध्यक्ष अजीत अगरकर और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को काफी देर तक बातचीत करते देखा गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलें चलने लगी कि रोहित को ड्रॉप किया जा सकता है और जायसवाल गिल के साथ ओपनिंग कर सकते हैं. वहीं बुधवार को मीडिया के सामने आए भारत के बल्लेबाजी कोच ने बताया है कि क्या जायसवाल को दूसरे वनडे में मौका मिलेगा या नहीं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले, भारतीय बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने कहा कि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल, जो वर्तमान में बेंच पर हैं, अपनी गेंदबाजी पर अधिक काम कर रहे हैं और अब अधिक "निरंतर" दिख रहे हैं. भारत की टेस्ट बल्लेबाजी सनसनी जयसवाल भी चयनकर्ताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जिन्होंने 33 लिस्ट ए मैचों में पांच शतक और सात अर्द्धशतक के साथ 52 से अधिक की शानदार बल्लेबाजी औसत से रन बनाए हैं. उन्होंने भारत के लिए सिर्फ एक वनडे खेला है, जिसमें 15 रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान जयसवाल को मौका मिलने पर बोलते हुए, कोटक ने कहा,"वह टीम में हैं, और टीम में शामिल लोगों को पता है कि उनकी बारी आएगी. दिन के अंत में, केवल 11 ही खेल सकते हैं. इसलिए आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा और फिर प्रदर्शन करना होगा." कोच ने यह भी बताया कि कैसे बाएं हाथ का बल्लेबाज अपनी गेंदबाजी पर भी काम कर रहा है, जिससे उसे वेस्ट इडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट के दौरान गेंदबाजी करने का मौका मिला.

उन्होंने कहा,"जायसवाल हमेशा लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं. एक व्यक्तिगत खिलाड़ी के रूप में, अगर यह अंदर से आता है कि वह वास्तव में अधिक से अधिक गेंदबाजी करना चाहते हैं, और मैं उन्हें पिछले पांच से छह सालों से देख रहा हूं, लेकिन वह अब और अधिक सुसंगत दिखते हैं. तो जाहिर तौर पर वह अपनी गेंदबाजी पर अधिक काम कर रहे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है." जयसवाल ने विशेष रूप से लिस्ट ए प्रारूप में 36 से अधिक की औसत से सात विकेट लिए हैं, जिसमें 2/31 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

