IND vs AUS 1st ODI: टीम इंडिया को झटका, रोहित शर्मा को लेकर आई बड़ी अपडेट

Rohit Sharma

IND vs AUS ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS Test Series) के बीच खेले गए चार टेस्ट मुकाबलों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज जीत लिया, लेकिन आखिरी टेस्ट मुकाबला दोनों टीमों के बीच ड्रा रहा. अब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज (IND vs AUS ODI Series) खेली जानी है. सीरीज का पहला मुकाबला 17 मार्च को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 19 मार्च और तीसरा व आखिरी मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा. इससे पहले एक बड़ी अपडेट आ रही है.