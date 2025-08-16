स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक पल, पहली बार अमेरिका के स्पेस नीडल पर गर्व से फहरा तिरंगा...

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
  • 15 अगस्त 2025 को सिएटल के स्पेस नीडल पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया, जो ऐतिहासिक पल था
  • इस समारोह में भारत की कॉन्सुलेट जनरल और सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल समेत कई प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे
  • केरी पार्क में सामुदायिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई सदस्य शामिल थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

15 अगस्त 2025 के दिन अमेरिका के सिएटल में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने इतिहास रच दिया. पहली बार भारत का तिरंगा अमेरिका के मशहूर स्पेस नीडल पर फहराया गया. भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ये भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए खास पलों में शुमार हो गया. इस मौके पर भारत की कॉन्सुलेट जनरल के साथ सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल मौजूद थे. इस मौके पर सभी ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के सिएटल में योगदान की सराहना की.

स्पेस नीडल बना सिएटल के लिए 'सिंबल ऑफ होराइजन'

भारत के वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि साल 1962 में स्पेस नीडल को विश्व मेले के लिए बनाया गया था, जो आज सिएटल के लिए सिंबल ऑफ होराइजन बन गया है. साथ ही अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थवेस्ट रीजन के भविष्य का प्रतीक है.

ऐतिहासिक पल के गवाह बने भारतीय समुदाय के लोग

इसके साथ ही वाणिज्य दूतावास ने अलग से केरी पार्क में एक सामुदायिक स्वागत समारोह भी आयोजित किया, जहां से सिएटल के होराइजन साफ दिखाई दे रहा था. वहीं बैक साइड में स्पेस नीडल पर भारत का झंडा लहरा रहा था. वाणिज्य दूतावास ने बताया कि, 'इस ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य मौजूद थे.'

रिसेप्शन में मौजूद थे जाने-माने अमेरिकी चेहरे

केरी पार्क रिसेप्शन में कई फेमस अमेरिकी व्यक्ति भी मौजूद थे, जिनमें अमेरिकी कांग्रेसी एडम स्मिथ, वाशिंगटन सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश डेबरा एल. स्टीफंस, सिएटल पोर्ट कमिश्नर सैम चो और सिएटल पार्क विभाग के डायरेक्टर एपी डियाज शामिल थे. जानकारी में बताया गया कि उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, अमेरिकी प्रतिनिधि एडम स्मिथ ने इस खास पल का वेलकम करते हुए कहा कि, 'स्पेस नीडल पर फहराया गया भारतीय तिरंगा, इस क्षेत्र की विविधता और भारत, प्रशांत नॉर्थवेस्ट के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है.'

वाणिज्य दूतावास ने बताया कि समारोह में कल्चरल प्रोग्राम भी शामिल था, जिसमें राष्ट्रगान, भारतीय कला रूपों की विविधता को प्रदर्शित किया गया. इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार पीयूष मिश्रा ने एक काव्य पाठ का कार्यक्रम भी किया.

इसके अलावा, सिएटल की कई फेमस इमारतों को भी भारतीय तिरंगे से जगमगाया गया. इनमें लुमेन स्टेडियम, टी-मोबाइल स्टेडियम, वेस्टिन, सिएटल ग्रेट व्हील और स्पेस नीडल शामिल थे. टैकोमा डोम, टैकोमा सिटी हॉल और टैकोमा पुलिस विभाग के मुख्यालयों पर भी भारतीय ध्वज फहराया गया. बता दें कि भारत ने नवंबर 2023 में सिएटल में अपना छठा वाणिज्य दूतावास खोला है और तब से भारत के प्रशांत नॉर्थवेस्ट के साथ संबंध गहरे हुए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Seattle, Space Needle, 79th Independence Day, India, Independence Day Celebrations
