93 साल में जो गांगुली-द्रविड़-धोनी-रोहित-विराट नहीं कर पाए, कप्तान गिल वो कारनामा कर रच देंगे इतिहास

Shubman Gill Will Break 93 Years Old Record vs ENG as Captain: इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया पहले टेस्ट मुकाबले में भले ही हार गई लेकिन टीम को कई मामलों में अपनी कमी का भी पता चला. दरअसल टीम इंडिया एक मौके पर मजबूत पकड़ बनाए हुए थी मगर आखिरी दिन इग्लैंड टीम के द्वारा शानदार बल्लेबाजी ने खेल को पलट कर रख दिया. इन सबके बीच टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के पास इस सीरीज में बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. गिल अपनी कप्तानी में टीम इंडिया के लिए एक ऐसा अध्याय जोड़ सकते हैं जो आज तक किसी भारतीय कप्तान ने नहीं कर दिखाया है.

टीम इंडिया ने साल 1932 से अब तक इंग्लैंड की धरती पर कई टेस्ट सीरीज खेली हैं, लेकिन एक कड़वी हकीकत अब भी बरकरार है. जब भी भारत ने इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच गंवाया, वह कभी भी सीरीज नहीं जीत सका. अब सवाल यह है की क्या युवा कप्तान शुभमन गिल इस तिलिस्म को तोड़ पाएंगे?

भारत ने अब तक इंग्लैंड में केवल तीन बार टेस्ट सीरीज जीती है, 1971, 1986 और 2007 में. यानी पिछले 18 सालों से भारतीय टीम को वहां कोई टेस्ट सीरीज जीत नहीं मिली है. इससे भी बड़ी बात यह है कि पहला टेस्ट हारने के बाद भारत ने कभी भी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है और इस बार क्या ऐसा होगा जो टीम इंडिया करिश्मा कर इस अनचाहे रिकॉर्ड को तोड़ देगी.

शुभमन गिल की अगुवाई में भारत मौजूदा टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट हार गई है, लेकिन उम्मीदें अब भी जिंदा हैं. एजबेस्टन में अगर भारत दूसरा टेस्ट जीतने में सफल रहता है, तो न सिर्फ 58 साल बाद एजबेस्टन में जीत का सूखा खत्म होगा, बल्कि पांच मैचों की सीरीज में वापसी कर भारत पहली बार ऐसा कर सकेगा जब पहला टेस्ट हारने के बाद पूरी सीरीज जीत जाए.

पिछली सीरीज पर नजर डालें तो कहानी कुछ ही नजर आ रही है:

साल 1959, 1967, 1974, 2011, 2018 - पहला टेस्ट हारने के बाद भारत पूरी सीरीज हार गया.

साल 1979, 1996, 2021- 2022 - भारत ने पहला टेस्ट गंवाया, लेकिन बाकी मैच ड्रॉ रहे या बराबरी पर खत्म हुए.

साल 2014 में पहला टेस्ट ड्रॉ रहा लेकिन भारत ने सीरीज 3-1 से गंवाई.

ऐसे में शुभमन गिल के पास न केवल इंग्लैंड में जीत हासिल करने का एक सुनहरा मौका है, बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में खुद को एक ऐसे कप्तान के रूप में दर्ज कराने का जो 93 साल पुरानी तिलिस्म को खत्म कर नया रिकॉर्ड कायम करेंगे. इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की शुरुआत पहले टेस्ट मैच में हार से हुई है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल के पास टेस्ट इतिहास में ये कारनाम करने का मौका है.