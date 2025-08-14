विज्ञापन
पेट स्पा की फाउंडर हैं अर्जुन की होने वाली पत्नीं सानिया चंडोक, अरबपति घराने से रखती हैं ताल्लुक

Who Is Sania Chandok? सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने जाने-माने कारोबारी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई कर ली है.

Read Time: 2 mins
Who Is Sania Chandok
  • सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी जल्द ही होने वाली है.
  • अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड हैं.
  • सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट जगत में भगवान के रूप में माना जाता है.
Who Is Sania Chandok? खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर के घर जल्द ही शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं. उनके इकलौते बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी होने जा रही है. लोग जानने को बेहद उत्सुक हैं कि आखिर वो कौन सी लड़की है जो सचिन की बहु बनने जा रही है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. अर्जुन तेंदुलकर की जिस लड़की से शादी होने जा रही है. वह उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सानिया चंडोक हैं. बीते बुधवार (13 अगस्त 2025) को क्यूट कपल्स ने एक दूसरे को इंगेजमेंट रिंग पहनाई. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वह शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे.

मशहूर कारोबारी रवि घई की पोती हैं सानिया चंडोक

सानिया चंडोक देश के मशहूर कारोबारी रवि घई की पोती हैं. घई परिवार फाइव स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी जैसे बिजनेस में सक्रीय है, जो हेल्थ-फ्रेंडली आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट ब्रांड जैसी चीजें बनाने में माहिर है. यही नहीं ग्रैविस गुड फूड्स भी घई परिवार का ही है.

लक्जरी पेट स्पा की फाउंडर हैं सानिया

मशहूर खानदान से आने के बावजूद सानिया ने अपना रास्ता खुद बनाया है. वह मौजूदा समय में आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित एक प्रीमियम पेट सैलून, स्पा और स्टोर, मिस्टर पॉज की संस्थापक हैं. जो दर्शाता है कि वह खूबसूरत होने के साथ-साथ काफी मेहनती भी हैं.

सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है ग्रेजुएशन

सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है. वह अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर की भी बेहद खास हैं. सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें साथ में देखी जा सकती हैं.

सानिया को पालतू जानवरों में है रूचि

सानिया को पालतू जानवरों में काफी रूचि है. उन्होंने पशुओं के प्रति दयालुता दिखाने और उन्हें अपनाने के लिए कई अभियानों में हिस्सा लिया है. यहां उन्होंने कहा था कि लोगों को जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए.

India, Arjun Sachin Tendulkar, Cricket
