बेटी के कहने पर मां ने की Labubu doll की पूजा, देख किसी की छूटी हंसी...किसी को आया गुस्सा

Indian woman worship Labubu: सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया और हंसा भी दिया. इसमें एक भारतीय महिला, लाबुबू (Labubu) नाम की एक प्लश टॉय को चीनी देव समझकर उसकी पूजा करती नजर आ रही है. महिला पूरी श्रद्धा से आरती करती है, प्रसाद चढ़ाती है और पारंपरिक तरीके से पूजा-पाठ करती है. बिना जाने कि यह असल में कोई देव नहीं, बल्कि एक फैशन और कलेक्टर्स की दुनिया में लोकप्रिय चीनी टॉय है.

वीडियो ने उड़ाया इंटरनेट पर मजाक (Labubu plush toy price)

यह वीडियो TikTok और X (पहले ट्विटर) पर जमकर शेयर हो रहा है. कैप्शन में लिखा है, एक भारतीय लड़की ने अपनी मां से कहा कि लाबुबू एक चीनी भगवान है. बस सुनते ही मां ने उसकी पूजा शुरू कर दी. जय लाबुबू. लोग इस सांस्कृतिक गड़बड़ी पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये मासूमियत की आखिरी पीढ़ी है. तो दूसरे ने कहा, ये वो महिला है जो हर चीज़ में भगवान देख सकती है. बस इंडियन थिंग्स.

An Indian girl told her mother that Labubu is a chinese god.



Just hearing this she started worship Labubu.



भक्ति और मासूमियत की बहस (Labubu Gen Z trend)

कुछ लोगों ने इसे सिर्फ मजाक के रूप में देखा, तो कुछ ने भक्ति का गहरा अर्थ समझाया. एक यूजर ने लिखा, सच्ची भक्ति में खिलौना भी रूपांतरण का स्रोत बन सकता है, क्योंकि असली भक्ति अंदर से आती है.

लाबुबू का ग्लोबल क्रेज (Labubu worship viral clip)

लाबुबू...हांगकांग के कलाकार केसिंग लंग (Kasing Lung) की क्रिएशन है, जिसकी शुरुआत 2019 में नॉर्डिक पौराणिक कथाओं से प्रेरित होकर हुई थी. यह अनोखे, दांत दिखाते डिज़ाइन वाली प्लश टॉय पहले एक निच कलेक्टिबल थी, लेकिन अब यह ग्लोबल फैशन आइकन बन चुकी है. ब्लैकपिंक की लिसा, रिहाना और दुआ लीपा जैसे सेलिब्रिटीज़ को इसे लक्ज़री हैंडबैग पर लगाए देखा गया है. इनकी कीमत साधारण वर्जन के लिए करीब 1,744 से शुरू होकर रेयर पीस के लिए 10.5 लाख तक जाती है. हालांकि, कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हुए हॉरर फिल्म The Exorcist के डेमन कैरेक्टर पाज़ुज़ू से तुलना करते हैं.

