गाजियाबाद के स्कूल में तिलक पर बवाल, हिन्दू संगठन के सदस्यों ने कन्या विद्यालय में धावा बोला, डेढ़ घंटे हंगामा

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्कूल टीचर द्वारा छात्रा को पढाई पर ध्यान देने और टीका लगाकर नहीं आने को कहने पर विवाद हो गया. हिंदू संगठन के 50 से 60 लोग कन्या स्कूल के अंदर घुस गए और टीचर्स के साथ हंगामा किया. करीब डेढ़ घंटे स्कूल ने संगठन के लोगों ने हंगामा किया फिर पुलिस के आने के बाद वह वापस गए.

मामला गाजियाबाद के राज्यकीय कन्या इंटर कॉलेज का है, जहां इसी साल मनु और सोनी नाम की दो बहनों का एडमिशन कक्षा 11 में हुआ. स्कूल की टीचर के मुताबिक, 15 जुलाई से स्कूल शुरू होने के बाद अभी तक यह दोनों बहने सिर्फ दो दिन स्कूल आई हैं. 5 और 6 अगस्त को जब वह आई थी तब साइंस टीचर ने बड़ी बहन मनु से सवाल किया जिसका वह जवाब नहीं दे पाई. जिसपर टीचर ने कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो.. टीका लगाने से कुछ नहीं होगा. इस बात के एक सप्ताह बाद बुधवार को सुबह हिन्दू संगठन के लोग स्कूल पहुंच गए और हंगामा किया.

स्कूल की प्रिंसिपल विभा चौधरी ने कहा, स्कूल में 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं, तभी यह लोग अंदर आ गए. जब वह लोग आए तब तक मुझे मामले की जानकारी नहीं थी. जो लोग आए थे, उन्होंने ही पुलिस और मीडिया को बुलाया और रिकॉर्डिंग की.

प्रिंसिपल के अनुसार स्कूल का शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहतरीन है. यह यूपी के टॉप स्कूलों में गिना जाता है, यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं नेशनल स्तर पर खेल और अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं. उन्होंने कहा कि मामला अब शांत हो चुका है और संबंधित बच्चे वापस स्कूल आएंगे. अगर किसी को लगता है कि कोई गलती हुई है, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं और आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा.

स्कूल की साइंस टीचर कहती है, स्कूल के अंदर आए हिंदू संगठन में कई महिलाएं थीं जो कह रही थी कि हम यहां पर शिक्षा नहीं बल्कि धर्म की बात करने आए है. संगठन के लोग अंदर स्कूल में टीचर को बच्चों से माफी दिलवाने पर जोर डाल रहे थे.

छात्रा मनु शर्मा ने कहा, उसे स्कूल की शिक्षिका रोज क्लास से बाहर निकाल देती हैं क्योंकि वह माथे पर टीका लगाकर आती है. छात्रा के मुताबिक, क्लास के कई बच्चे टीका लगाकर आते हैं, लेकिन शिक्षिका के डर से अधिकांश बच्चे टीका मिटा देते है. शिक्षिका उन्हें अक्सर यह कहती हैं कि "पूजा करनी है तो मंदिर जाओ, स्कूल में नहीं." छात्रा का कहना है कि यह व्यवहार उन्हें प्रताड़ित करता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.

इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद स्कूल पहुंच गया और हंगामा किया. VHP के महानगर अध्यक्ष आलोक गर्ग ने कहा, हम लोगों ने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमें शुरुआत में इग्नोर किया. बाद में प्रिंसिपल ने हमारी बात पर ध्यान दिया और कहा कि वह इसपर मीटिंग बुलाकर पूरे मामले को सुनेंगी. हमारे देश में हर धर्म को आजादी हैं कलावा, टीका लगाने की.

पंडित परिवार की लड़कियां है जो हर दिन टीका लगाती है, इसमें गलत क्या है, मुस्लिम धर्म की लड़कियां हिजाब पहन कर आति है तो क्या आपने उनको रोका कभी. स्कूल में और भी इस तरह के बच्चे थे जो टीका लगाकर आए थे. हमारे पुरुष कार्यकर्ता स्कूल के अंदर नहीं गए.

गर्ग के मुताबिक, हमने कोई धर्म की बात स्कूल के अंदर नहीं की. अगर कोई कलावा और टीका लगाकर आ रहा है तो स्कूल उन्हें रोक नहीं लगाए. स्कूल का डेकोरम होता है हम उसका सम्मान करते है. इस पूरे वाकए के दौरान वहां पुलिस मौजूद थी लेकिन मूकदर्शक बनकर. स्कूल के मुताबिक, संगठन के लोग हंगामा कर रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया. स्कूल का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म की आड़ लेकर मामले जो तूल दिया जा रहा है जबकि ऐसा कुछ नहीं है. वही VHP का कहना है कि जब बुर्के पर कोई रोक नहीं तो फिर टीके पर रोक क्यों.