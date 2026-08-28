इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू में किया सनसनीखेज दावा, बोले- पिता को जेल में मारने की कोशिश हो रही...

Imran Khan's Sons Allege Threat to Father's Life: इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम खान ने स्काई स्पोर्ट्स पर एक इंटरव्यू दिया है जिसने सुर्खियां बटोर ली है. दरअसल, दोनों लॉर्ड्स में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट के लंच ब्रेक के दौरान इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल एथरटन के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हुए. इंटरव्यू को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आपत्तियों के बावजूद, स्काई स्पोर्ट्स ने गुरुवार को पहले सेशन के खत्म होने के बाद तय ब्रॉडकास्ट के साथ आगे बढ़ा. इंटरव्यू में, इमरान खान के बेटों ने दिल की बात कही, और बताया कि पाकिस्तान सरकार उनके पिता को मारने की कोशिश कर रही है.

पिता को मारने की कोशिश हो रही है

कासिम ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जेल में कई पॉलिटिकल कैदियों की मौत हो चुकी है, और पाकिस्तान सरकार उनके पिता के साथ भी ऐसा ही करने की प्लानिंग कर रही है. कासिम ने इंटरव्यू में कहा, "वे अब किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी के साथ काम भी नहीं कर रहे हैं.यह बहुत साफ नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, बस खुलेआम उन्हें वहां मारने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें जितना हो सके उतना अंदर रखें, और चुप करा दें. पिछली बार जब वह हमारी आंटियों और किसी और से बात कर पाए थे, तो उन्होंने कहा था कि हालात बहुत खराब हो गए हैं. वह इसे दूसरे पॉलिटिकल कैदियों से जोड़ रहे हैं जो जेल में मारे गए हैं या मर गए हैं. अभी, यह पहले से भी बदतर है."

एक छोटी सी कोठरी में दिन में 23 घंटे से ज्यादा अकेले बिताते हैं

उन्होंने इंटरव्यू में आगे कहा, "अभी हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि उन्हें सही इलाज मिले. आंख की दिक्कत के लिए उन्होंने आई पैच लगाया हुआ था, वे साफ तौर पर तनाव में लग रही थीं, और यह कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वह बहुत शांत और भरोसे वाले इंसान रहे हैं. " इमरान खान के बेटों ने यह भी बताया कि पाक के पूर्व प्रधानमंत्री और महान कप्तान एक छोटी सी कोठरी में दिन में 23 घंटे से ज्यादा अकेले बिताते हैं, उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के अधिकारी 'टेक्निकल ग्राउंड' पर उन्हें वीजा देने से मना कर रहे हैं.

उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा

इमरान खान के दूसरे बेटे सुलेमान ने कहा, "हम सावधानी से उम्मीद कर रहे थे, हमारा डर तब पक्का हो गया जब उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के बजाय, जहां उन्हें ले जाना था, कुछ घंटों के लिए सरकारी मेडिकल सेंटर ले जाया गया, और फिर सीधे वापस जेल भेज दिया गया. उन्होंने आगे कहा, "असल में, सरकारी अधिकारियों ने एक घंटे तक चेक-अप किया, उन्होंने कहा, 'बहुत बढ़िया, वह ठीक है', और फिर कहा कि अब हम उसे इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल शिफा भेजेंगे. इसके बजाय, उन्होंने सभी डॉक्टरों को इंतजार करने दिया, हमारी आंटी को भी, जो एक डॉक्टर हैं, इंतजार करते हुए छोड़ दिया और उन्हें सीधे वापस जेल भेज दिया गया"

बता दें कि इंटरव्यू जारी होने के बाद, खबर है कि PCB ने स्काई स्पोर्ट्स में शिकायत दर्ज कराई है. असल में, खबर है कि पाकिस्तान टीम ने पहले दिन लंच के बाद के सेशन में मैदान पर उतरने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद ECB ने उन्हें मैदान में उतरने के लिए मना लिया.

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