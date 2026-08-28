इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू पर बवाल, PCB ने दी लॉर्ड्स टेस्ट बॉयकॉट करने की धमकी

Michael Atherton's Interview With Imran Khan's Sons : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्काई स्पोर्ट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, दरअसल, ब्रॉडकास्टर ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट के लंच ब्रेक के दौरान इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू दिखाया था, क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विरोध के तौर पर ब्रेक के बाद अपनी टीम को मैदान पर उतरने से मना करने पर विचार करने का फैसला किया था. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और मौजूदा स्काई स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर माइक एथरटन ने इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू लिया, जिसके दौरान इमरान के बेटों, सुलेमान और कासिम ने अपने पिता की सेहत को लेकर चिंता जताई. इमरान तीन साल से जेल में हैं और उनके बेटों ने कहा कि उन्हें उनकी जान का डर है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लंच ब्रेक से पहले स्काई से इस सेगमेंट पर आपत्ति जताने के लिए संपर्क किया और धमकी दी कि अगर इसे ब्रॉडकास्ट किया गया तो वे लंच के बाद अपने क्रिकेटरों को मैदान से बाहर रखेंगे. उन चर्चाओं के दौरान, स्काई ने 18 मिनट का सेगमेंट एयर करने से पहले इंटरव्यू में देरी की. जब तक यह खत्म हुआ, पाकिस्तान के क्रिकेटर दोपहर 2:40 बजे (7:10 pm IST) दूसरे सेशन के लिए मैदान पर लौटने की तैयारी कर रहे थे.
Michael Atherton speaks with Imran Khan's sons on Sky Sports during the Lunch Break at Lord's.— Danish (@PctDanish) August 27, 2026
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एथरटन ने बुधवार सुबह लॉर्ड्स के राइटर्स रूम में इमरान के बेटों के साथ इंटरव्यू किया, स्काई ने टेस्ट से पहले एक टीजर के साथ इस सेगमेंट को प्रमोट किया था. लेकिन पाकिस्तान में सीरीज़ के ब्रॉडकास्टर PTV ने इंटरव्यू एयर नहीं करने का फैसला किया. हाल के हफ्तों में इमरान की हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उनके बेटे यह पक्का करने की कोशिशें तेज कर रहे हैं कि उन्हें सही मेडिकल केयर मिले. पिछले हफ्ते, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए.
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