WTC Poinst Table: दो दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया, प्वॉइंट्स टेबल में मचाई खलबली

ICC World Test Championship Updated Points Table: एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया. सिर्फ दो दिनों तक चले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया. ट्रेविस हेड के तूफानी शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 6 सेशन में यह मैच अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. वहीं इस मुकाबले के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बदलाव हुआ है. ऑस्ट्रेलिया अब अंक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड छठे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया के अब चार मैचों में चार जीत के बाद 48 अंक हैं और उसका अंक प्रतिशत 100 का है, जबकि इंग्लैंड के छह मैचों में दो जीत, तीन हार और एक ड्रॉ के साथ 26 अंक हैं. इंग्लैंड का अंक प्रतिशत 36.11 का है.