मॉल में किसी बड़े ब्रांड के स्टोर में कैसे मिलती है नौकरी? ऐसे होती है हायरिंग

Mall Store Job Hiring Process: क्या आपने कभी मॉल में जारा, मासिमो डुटी, पुल एंड बेयर या बर्श्का जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर में काम कर रहे स्टाफ को देखकर सोचा है कि 'इन्हें ये जॉब कैसे मिलती?' क्या आप भी इन हाई-एंड ब्रांड्स में फ्रेशर्स के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये भर्तियां कैसे होती हैं, इन्हें जॉब कहां से मिलती हैं. इन सेल्समैन, वुमन या बिलिंग काउंटर पर बैठने वालों को जॉब के बारे में कहां से पता चलता है? इंस्टाग्राम यूजर सुगंधा शर्मा ने अपने पेज iamsugandhasharma पर शेयर एक वीडियो में बताया कि मॉल के बड़े ब्रांड्स में हायरिंग आखिर होती कैसे है. सबसे बड़ी बात, ये कंपनियां फ्रेशर्स को भी जॉब देती हैं. तो आइए जानते हैं क्या है तरीका.

मॉल में बड़े ब्रांड्स के शोरूम कैसे कैसे करती हैं हायरिंग

अक्सर लोगों को लगता है कि मॉल में बड़े ब्रांड्स में जॉब सिर्फ रेफरेंस या मैनेजमेंट से मिलती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है. ये कंपनियां भारत में सभी स्ट्रीम्स के फ्रेशर ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं. इंडिटेक्स ग्रुप (Inditex Group) नाम का इनका एक ऑफिशियल जॉब पोर्टल है. जिसमें जारा, मासिमो डुटी, पुल एंड बेयर और बर्श्का जैसे हाई-एंड ब्रांड्स आते हैं.

इस जॉब पोर्टल पर कौन-कौन सी वैकेंसी निकलती है

इंडिटेक्स ग्रुप के पोर्टल पर इंडिटेक्स करियर (Inditex Careers) पर ये कंपनियां भारत समेत दुनियाभर में वैकेंसी निकालती हैं. ये अलग-अलग शहरों के स्टोर्स में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हायरिंग होती है. इनमें स्टोर असिस्टेंट, सेल्स एसोसिएट्स, कैशियर, बिलिंग एक्जीक्यूटिव, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, स्टोर ऑपरेशन, मैनेजमेंट ट्रेनी जैसी पोस्ट के लिए हायरिंग होती है.अच्छी बात यह है कि इनमें से कई रोल्स के लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता है. फ्रेशर भी आसानी से अप्लाई कर जॉब पा सकते हैं. ये ब्रांड्स किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट को हायर करते हैं.

सैलरी कितनी मिलती है

इन हाई-एंड ब्रांड्स में जॉब के लिए आप भारत के अलावा विदेशों में भी इनके स्टोर्स में अप्लाई कर सकते हैं. इनकी सैलरी भी काफी आकर्षक होती है. सुगंधा शर्मा के अनुसार, इनमें काम करने वालों की सैलरी रेंज 15 से लेकर 45 हजार तक होती है. यह रोल, लोकेशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है. इसके अलावा ब्रांड एक्सपोजर, करियर ग्रोथ भी मिलती है.