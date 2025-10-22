ICC Ranking: जसप्रीत बुमराह का जलवा बरकरार, टेस्ट गेंदबाजी में टॉप पर, वनडे में सिराज ने लगाई बड़ी छलांग

ICC ODI and Test Rankings: भारत के स्टार तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज़ों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के बाद भारतीय खिलाड़ियों में कुछ बदलाव आया है और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. भारत के ही तेज गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज ने वनडे रैंकिंग में ज़ोरदार वापसी की है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के बाद, एक साल से ज़्यादा समय बाद पहली बार खेलते हुए, वह 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं. इस बीच, टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर बुमराह की बढ़त पाकिस्तान के नोमान अली के खिलाफ घटकर सिर्फ 29 अंक रह गई है, जिन्होंने लाहौर में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग हासिल की.

दक्षिण अफ्रीका पर पाकिस्तान की 93 रनों की जीत में नोमान के 10 विकेट के प्रदर्शन ने उन्हें चार पायदान ऊपर उठाकर कुल 853 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया. उनके साथी शाहीन अफरीदी भी उसी टेस्ट की दूसरी पारी में चार विकेट लेने के बाद तीन पायदान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर पहुंच गए.

पाकिस्तान के बल्लेबाजों में, मोहम्मद रिज़वान चार पायदान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर, बाबर आज़म दो पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर और सलमान आगा आठ पायदान ऊपर चढ़कर 30वें स्थान पर पहुंच गए. हालांकि, टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट शीर्ष पर बने हुए हैं. दक्षिण अफ्रीकी खेमे में, रयान रिकेल्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में पहली पारी में 71 रन बनाकर पहली बार शीर्ष 50 में जगह बनाई, जबकि टोनी डी ज़ोरज़ी के शतक ने उन्हें 54वें स्थान पर पहुंचा दिया.

अन्य जगहों पर, कई ऑस्ट्रेलियाई और अंग्रेजी खिलाड़ियों को सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया. पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान मिशेल मार्श भारत के खिलाफ प्लेयर ऑफ़ द मैच के प्रदर्शन के बाद एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में दो पायदान ऊपर चढ़कर 42वें स्थान पर पहुंच गए.

तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क भी वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में क्रमशः 10वें और 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं. बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन मिराज वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद छह पायदान चढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड पर टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत के बाद इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. हैरी ब्रुक टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में 18 पायदान चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि आदिल राशिद तीन पायदान चढ़कर टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.