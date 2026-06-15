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Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी कैसे बने रनों के सौदागर, बचपन के कोच ने बताया प्रैक्टिस के दिनों की पूरी कहानी

कोच मनीष ओझा ने उस समय को याद किया जब समस्तीपुर से जहां से आने-जाने में ढाई घंटे लगते हैं, एक आठ साल का छोटा बच्चा उनकी अकादमी में आया था.

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Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी कैसे बने रनों के सौदागर, बचपन के कोच ने बताया प्रैक्टिस के दिनों की पूरी कहानी
Vaibahv Suryavanshi Untold Story

IPL के पिछले दो सीज़न में वैभव सूर्यवंशी की ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी ने भले ही सबको हैरान कर दिया हो, लेकिन उनके अलग-अलग तरह के शॉट्स के लिए 'मसल मेमोरी' (शरीर को शॉट्स की आदत डालना) बनाने में छह साल की कड़ी मेहनत लगी. उनके बचपन के कोच मनीष ओझा के मुताबिक, यह युवा बल्लेबाज़ रोज़ाना आठ घंटे प्रैक्टिस करता था और 100 ओवरों का सामना करता था. 15.5 साल की उम्र में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे रोमांचक बल्लेबाज़ बन चुके वैभव को IPL के शानदार सीज़न के बाद यूनाइटेड किंगडम के T20I दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. इस सीज़न में उन्होंने 237 से ज़्यादा के ज़बरदस्त स्ट्राइक-रेट से 776 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया.

ओझा, जिन्होंने पटना में अपनी एकेडमी में आठ साल की उम्र से ही सूर्यवंशी को ट्रेनिंग दी है, ने PTI से बात करते हुए अपने शिष्य की कड़ी मेहनत और उनके माता-पिता संजीव और आरती के त्याग के बारे में बताया. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे माता-पिता अब पांच साल तक के बच्चों को लेकर एकेडमी आ रहे हैं, ताकि वे अपने बच्चों को 'अगला वैभव' बना सकें, लेकिन ओझा का कहना है कि यह कहना आसान है, पर करना मुश्किल.

तो जब सूर्यवंशी ने टेनिस बॉल से हार्डबॉल खेलना शुरू किया, तो 10 साल की उम्र से उन्होंने औसतन कितनी गेंदों का सामना किया होगा? ओझा का जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा. ओझा ने PTI को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, "देखिए, हम गेंदों की गिनती नहीं करते कि उन्होंने कितनी गेंदें खेलीं, लेकिन मैं आपको कम से कम एक अंदाज़ा दे सकता हूं कि उन्होंने 600 से ज़्यादा गेंदें खेलीं." इसके बाद उन्होंने बताया कि दिन भर की ट्रेनिंग के दौरान वे 100 ओवरों को कैसे बांटते थे.

"मैं आपको बताता हूं कैसे. लगभग 200-300 गेंदें तो मैं खुद 'थ्रोडाउन' (हाथ से गेंद फेंककर प्रैक्टिस कराना) के ज़रिए देता था. और जब मैं थक जाता था, तो दूसरे सपोर्ट स्टाफ़ मेरी मदद करते थे और जब वे थक जाते थे, तो हमारी एकेडमी के बॉलर उनकी मदद करते थे." ओझा ने अपने मशहूर स्टूडेंट की प्रैक्टिस के बारे में विस्तार से बताया, "कभी-कभी वे भी थक जाते थे और अगर समय बचता था, तो वे 2-3 ग्रुप बना लेते थे और उन्हें जो भी कहा जाता था, वे वैसी ही बॉलिंग करते थे."

ओझा ने उसकी ट्रेनिंग के बारे में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े बताते हुए कहा, "इसमें नेट सेशन के दौरान बॉलिंग, थ्रो-डाउन और कभी-कभी बॉलिंग मशीन का सामना करना शामिल था. यह प्रैक्टिस सुबह 7.30 बजे शुरू होती थी और शाम 4 बजे तक चलती थी." उन्होंने यह बात तब बताई जब वह अभी प्री-टीन (10-12 साल की उम्र) से कुछ ही दूर था.

पूर्व क्रिकेटर उसके बैट स्विंग और फॉलो-थ्रू के बारे में बात करते हैं, जिससे एक सुंदर आर्क (घुमाव) बनता है और यह पक्का करता है कि गेंद दूर तक जाए. ओझा का मानना ​​था कि छह साल की लगातार प्रैक्टिस से 'मसल मेमोरी' बन गई है.

ओझा ने समझाया, "तो वैभव ने जो प्रैक्टिस की, वह लंबे समय तक की. आप एक ही चीज़ बार-बार करते हैं, जिससे आपका स्किल सेट बेहतर होता है. साथ ही, आप उस पर ध्यान देते हैं, एक डेडिकेटेड कोच आपके साथ काम करता है और आप सही टेक्निकल पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, तो इसका पॉजिटिव नतीजा मिलता है, और वैभव के साथ यही हो रहा है." ओझा का यह भी मानना ​​था कि सूर्यवंशी को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं और एक चैंपियन खिलाड़ी बनाने में उसके माता-पिता ने भी काफी त्याग किया है.

ओझा ने बिल्कुल साफ और सीधी बात कही, "देखिए, माता-पिता के सपोर्ट के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है."

"मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में कई कोच थे, लेकिन संजीव जी ने मुझे चुना, इसलिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा." ओझा ने उस समय को याद किया जब समस्तीपुर से - जहां से आने-जाने में ढाई घंटे लगते हैं - एक आठ साल का छोटा बच्चा उनकी अकादमी में आया था. उन्होंने कहा, "बिहार में कई कोच हैं और उस समय मैं कोई मशहूर कोच नहीं था, न ही मुझे कोचिंग का ज़्यादा अनुभव था, लेकिन उन्होंने मुझे चुना, और वह भी सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए, इसलिए यह मेरे लिए सम्मान की बात थी." उन्होंने कहा, "मुझे बहुत हैरानी हुई कि समस्तीपुर से कोई बच्चा खेलने आएगा, इसलिए मेरे लिए यह कोचिंग से कहीं ज़्यादा प्रतिष्ठा का सवाल था, जब कोई बच्चा इतनी दूर से आ रहा है, तो मेरे पास जो भी हुनर ​​है, मुझे उसे जरूर सिखाना चाहिए."

ओझा ने यह भी बताया कि कैसे उस लड़के की मां आरती, पिता-पुत्र की जोड़ी के सुबह करीब 5 बजे पटना निकलने से पहले 10-15 लोगों के लिए लंच तैयार करती थीं. ओझा ने प्यार से याद करते हुए कहा, "उनकी मां सुबह 2 या 2:30 बजे उठकर लंच तैयार करती थीं. सिर्फ़ वैभव, उनके पिता या ड्राइवर के लिए ही नहीं, बल्कि उनके साथ आने वाले कुछ बॉलर्स के लिए भी. इसके अलावा, हमारी अकादमी में नेट बॉलर्स भी होते थे." "साथ ही, कई ऐसे बच्चे भी थे जिन्हें घर से ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी, इसलिए वे ऐसे बच्चों के लिए भी लंच लाती थीं और उन्हें खिलाती थीं."

उन्होंने आगे कहा, "अगर अच्छे बॉलर्स थक जाते थे और अपना लंच लाना भूल जाते थे, तो वे वैभव का खाना शेयर कर लेते थे. इस तरह नियमित रूप से 10-15 लोग आते थे, और आप समझ सकते हैं कि सुबह 2 बजे उठकर इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना कितना बड़ा योगदान है." ओझा ने कहा कि अब सूर्यवंशी की तरक्की को देखकर माता-पिता अपने पांच साल तक के बच्चों को उनकी अकादमी में ला रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, "आप 9-10 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं. आज के समय में, पांच साल की उम्र के बच्चों के साथ माता-पिता अकादमी आ रहे हैं. वैभव एक तरह से पूरे भारत के माता-पिता के लिए प्रेरणा बन गए हैं, बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए हैं और एक रोल मॉडल बन गए हैं."

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